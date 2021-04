Le 9 septembre 2009, le manga de Shingeki no Kyojin, créé par Hajime isayama. Douze ans plus tard, l’histoire prendra fin avec la sortie du chapitre 139. et ses fans du monde entier l’attendent, après la clôture de la première partie de sa dernière saison de sa version Anime, qui reprendra sa livraison durant l’hiver japonais. Découvrez comment lire le dernier numéro d’Attack on Titan!

Son auteur a déclaré en novembre de l’année dernière que le manga était achevé à 98 et 99% et qu’il pourrait arriver en 2020, mais comme nous le savons, cela ne s’est pas produit. Comme annoncé précédemment dans les versions officielles du magazine, Le chapitre 139 arrivera ce vendredi 9 avril, et ils ont déjà commencé à prendre des mesures pour éviter les spoilers.

Le manga qui est déjà entré dans l’histoire et dans le cœur des fans commence dans un monde où l’humanité vit dans des villes entourées d’immenses murs pour se protéger des Titans, des créatures géantes qui dévorent les humains. La vie de Eren Yaeger, Mikasa Ackerman et Armin Arlert changer pour toujours quand le Titan colossal, qui détruit leur ville natale et cause la mort de la mère d’Eren, et Eren jure de se venger contre eux.

Le dernier volume publié était le 33e, le 8 janvier 2021, avec les volumes 131 « Se battre, 132 « Ailes de liberté », 133 « Sinners » et 134 « Dans le désespoir ». Le numéro 34 paraîtra le 9 juin 2021 avec des chapitres 135 « Bataille du Ciel et de la Terre », 136 « Cœurs dévoués », 137 « Titans », 138 « Un long rêve » et le 139, qui sortira vendredi et nous vous dirons où le lire.

+ Où et comment lire le dernier chapitre 139 du manga Shingeki no Kyojin?

Le dernier chapitre du manga Attack on Titan peut être lu à partir de ce vendredi 9 avril dans le magazine Bessatsu Shōnen, traduit en anglais par Kodansha Publishing. Vous pouvez lire Shingeki no Kyojin en ligne en Amérique latine en accédant au service de streaming Crunchyroll avec un compte premium, bien qu’il n’y ait pas de traduction en espagnol. Vous avez également d’autres options comme IkyPen ou Comixologie. Au Mexique vous pouvez l’avoir en version physique grâce à l’éditeur Panini et au Pérou avec Régner.