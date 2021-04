Où et comment la cure doit commencer

Chaque Reikian est un guérisseur. Quelqu’un qui a décidé d’être un canal d’amour et de lumière. Une personne qui a choisi un chemin de travail pour l’humanité, un chemin d’illumination intérieure. Plus votre niveau d’intériorisation et d’auto-observation est élevé, plus votre connexion au Reiki est grande.

Grâce à la psychanalyse et à la psychologie cognitive, nous savons que les traumatismes passés interfèrent directement avec nos vies. Les enregistrements de traumatismes dans notre inconscient finissent par perturber notre vie quotidienne.

Imaginez une personne qui, pendant son enfance, a été privée de la capacité de parler et de s’exprimer. Il est fort probable que cet enfant aura de nombreuses difficultés de communication à l’âge adulte.

Cependant, lorsque cette personne devient un Reikian, sa difficulté d’expression ne sera pas un obstacle à la canalisation de l’énergie. Ce qui rendra la tâche difficile et où le Reiki agira, ce seront les blessures qui génèrent ces traumatismes passés, les blessures que nous avons classées à partir d’événements anciens, dont nous ne nous souvenons peut-être même plus.

Mais vous pouvez être rassuré. Dans ce texte je vous mets une technique pour éliminer les traumatismes du passé et éteindre les mauvais sentiments existant dans votre vie, qui vous limitent à atteindre vos objectifs, qu’ils soient amoureux, financiers, professionnels ou familiaux.

Cette méthode devrait être enseignée à tous les Reikiens, car cela augmente l’intériorisation et la connaissance de soi du Reikian. Il est essentiel d’apprendre des pratiques pour guérir les traumatismes qui existent dans notre inconscient.

Passons donc à la technique de guérison des traumatismes passés.

Il faut tout d’abord savoir sur quels traumatismes on va travailler. Donc, avant de commencer à envoyer du Reiki, nous devons accéder à de vieux souvenirs qui nous montrent la source de nos peurs et de nos blessures.

Faites l’exercice suivant pour activer vos souvenirs: Choisissez un endroit confortable où personne ne vous dérangera pendant au moins 10 minutes. Asseyez-vous confortablement et détendez votre corps, en prenant conscience de chaque partie de celui-ci.

Placez votre langue sur le toit de votre bouche, en détendant toute votre mâchoire. Fermez les yeux, inspirez et expirez profondément trois fois.

Imaginez-vous maintenant en haut d’un escalier de dix marches, et à partir de la cinquième marche, il descend vers une piscine profonde.

Commencez les étapes en comptant à rebours et lorsque vous atteignez la cinquième étape, vous commencez à vous immerger dans cette eau. Lorsque vous atteignez la dernière étape, vous serez complètement immergé dans cette piscine.

Maintenant, essayez de vous souvenir de votre enfance, en vérifiant quelles pensées sont agréables et lesquelles sont douloureuses. Au moment où vous identifiez le souvenir douloureux, arrêtez-vous pendant quelques secondes, créez mentalement le symbole pour transmettre le Reiki à distance et commencez à l’envoyer à ce moment précis de votre vie.

Restez quelques minutes jusqu’à ce que la sensation de malaise passe. Ensuite, revenez à l’échelle et augmentez lentement votre nombre jusqu’à dix. Faites cette pratique pendant 21 jours pour augmenter vos souvenirs et renforcer votre connexion Reiki.

Si vous n’avez que le niveau un, vous pouvez faire l’exercice suivant. Après vous être immergé et vous être souvenu d’un événement spécifique qui vous a rendu malade, revenez en arrière et montez les escaliers. Après avoir lentement ouvert les yeux, prenez un stylo et du papier et écrivez sur l’événement.

Essayez d’être précis, écrivez vos sentiments, vos émotions, ce que vous avez ressenti, essayez de vous souvenir de chaque détail. Après avoir écrit, passez 10 minutes de Reiki sur cette feuille. Conservez-le dans un endroit sûr et répétez le processus pendant 21 jours. Vous pouvez tenir un journal de vos souvenirs et ensuite passer du Reiki pour soigner vos traumatismes personnels jusqu’à ce que vous les éliminiez.

La guérison doit commencer par le guérisseur. Nous devons utiliser ce merveilleux outil qui nous a été donné, d’abord, en nous-mêmes.

Lorsque nous commençons à réaliser la guérison en nous, un nouveau monde de possibilités s’ouvre à nos yeux.