Où est Wally? Le morse sautant sur les icebergs est maintenant à 2600 miles de chez lui

L’arctic morse qui s’est probablement endormi sur un iceberg à la dérive et s’est réveillé en Irlande, puis est apparu des semaines plus tard à Tenby, au Pays de Galles, est maintenant apparu encore plus au sud, à Cornwall, en Angleterre.

Le morse (Odobenus rosmarus), connue sous le nom de Wally, est la première de ses espèces à être aperçue au large des Cornouailles, à environ 2 650 miles (4 260 kilomètres) de la maison de l’animal dans le cercle polaire arctique.

Wally est apparu au large de Cornwall à Padstow le 20 avril, nageant à côté du bateau d’un groupe lors d’un safari en mer. Le Cornwall Wildlife Trust a décrit l’arrivée du morse dans la région comme «absolument une première».

En rapport: 15 des plus gros animaux de leur espèce sur Terre

« Cet après-midi, nos passagers et notre équipage ont été absolument stupéfaits de repérer ce qu’ils pensaient d’abord être un très gros phoque, seulement pour qu’il apparaisse et révèle une paire de défenses, » Nathaniel Barry, photographe animalier et membre de l’équipe de Padstow Sealife Safaris, l’entreprise qui organise la tournée, a écrit sur Facebook le 19 mai.

« Mon premier sentiment a été: » Que se passe-t-il? « », A déclaré Barry à 45Secondes.fr dans un e-mail. « J’avais entendu parler du morse de Tenby mais pas à Cornwall. Notre capitaine, Kev, l’a repéré en premier. Après avoir vu que c’était un morse, je voulais apprécier le moment et aussi prendre une photo, donc le reste de mon équipe ne l’a pas fait. Je ne pense pas que je mentais. «

Barry a ajouté que Wally ne semblait pas dérangé par le bateau de safari, qui s’était arrêté pour laisser passer l’animal marin sans le déranger.

L’apparition est survenue trois jours seulement après que Wally a été vu pour la dernière fois à Tenby, au Pays de Galles, où il a eu un accrochage avec un équipage de canot de sauvetage après avoir bloqué leur cale de sauvetage, que Wally avait choisie comme endroit confortable pour faire une sieste.

Wally parut déconcerté alors qu’il nageait devant le bateau de spectateurs captivés. (Crédit d’image: Nathaniel Barry / Padstow Sealife Safari)

Les équipages de canots de sauvetage ont essayé plusieurs tactiques pour déplacer Wally de leur cale, de souffler un klaxon à côté de l’animal à le pulvériser avec un tuyau. Un porte-parole de la Royal National Lifeboat Institution a déclaré que les équipages des canots de sauvetage étaient capables de « pousser doucement » Wally dans l’eau.

« Lors d’un exercice de routine le lundi 26 avril, le klaxon à air n’a pas fonctionné. Des experts ont donc conseillé à l’équipage de tester un tuyau d’arrosage d’eau douce doux, qui a réussi à faire avancer Wally », a déclaré le porte-parole.

Plus tard, Wally a été repéré à nouveau à Cornwall, après avoir fait le trajet de 113 km à travers le canal de Bristol depuis Tenby.

Les aventures de Wally au Royaume-Uni ont commencé le 14 mars, lorsqu’une fillette de 5 ans marchant avec son père a repéré pour la première fois la bête grasse plonquée sur les rochers de l’île de Valentia dans le comté de Kerry, en Irlande. 45Secondes.fr précédemment rapporté . À l’époque, un biologiste marin a émis l’hypothèse que l’animal s’était endormi sur un iceberg à la dérive.

Les morses ne sont que rarement repérés aussi loin au sud du cercle polaire arctique, où ils chassent généralement les crustacés dans les eaux peu profondes et se reposent sur les plages et les icebergs à proximité. La première observation de morse jamais enregistrée en Irlande a eu lieu en 1897. Au cours des 120 années qui ont suivi, moins de deux douzaines de morses supplémentaires ont été repérés en Irlande.

L’apparence rare de Wally dans le sud n’était pas celle que «nous nous attendrions jamais à voir», a déclaré Jenny Simpson, guide en chef à Padstow Sealife Safaris, dans un e-mail. «Lors de nos excursions d’une heure sur Seal Safari (le voyage sur lequel il a été repéré), nous recherchons des phoques gris, des oiseaux et un bonus serait de repérer des dauphins ou des marsouins, donc un morse était une surprise à couper le souffle!»

Wally n’est pas le seul mammifère marin exotique à avoir vu au large des Cornouailles. Le 5 mai, la seule famille d’épaulards du Royaume-Uni (Orcinus orca) ont été repérés au large de la côte ouest de Cornwall lors de la première observation confirmée en plus d’une décennie. L’observation pourrait être l’épaulard le plus éloigné du sud jamais enregistré au Royaume-Uni, selon le Cornwall Wildlife Trust.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.