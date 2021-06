Où est tournée la saison 2 de Too Hot To Handle ? Emplacement de la villa révélé

La deuxième saison de l’émission de rencontres Netflix est filmée à Turks & Caicos sur l’île de Providenciales. Voici un aperçu de l’intérieur de la villa de luxe.

Êtes-vous prêt pour le soleil, la mer et le sexe… l’abstinence ? Bien sûr, vous êtes. Après être devenu notre obsession pandémique, Trop chaud pour le manipuler est de retour pour la saison 2 mercredi (23 juin) et vous êtes sur le point de devenir accro.

Comme pour la saison 1, Netflix a parcouru le monde pour trouver les 10 singletons assoiffés qui sont prêts à relever le défi ultime afin de gagner 100 000 €. Pour avoir une chance de gagner l’un des fonds du prix, tout ce que les candidats doivent faire est de s’abstenir d’avoir toute sorte de contact sexuel pendant leur séjour. Cela semble simple… n’est-ce pas ?

Nous nous sommes déjà familiarisés avec le Trop chaud pour le manipuler Casting de la saison 2 et maintenant il ne reste plus qu’une chose à étudier : l’hébergement de luxe. La saison 1 a vu les candidats se rendre au Mexique, mais les choses sont un peu différentes dans la saison 2. Alors, plongeons-nous dans le nouveau Trop chaud pour le manipuler Lieu de tournage de la saison 2.

Où est tournée la saison 2 de Too Hot To Handle ? Image : Netflix

Où se trouve Trop chaud pour le manipuler La saison 2 est-elle filmée ?

Trop chaud pour le manipuler La saison 2 est tournée à Turks & Caicos sur l’île de Providenciales. Les clients seront traités dans les meilleurs hébergements du Turtle Tail Estate de l’île, dont les invités célèbres incluent Rihanna et P Diddy.

La villa de 8 000 pieds carrés est vraiment quelque chose avec une vue ininterrompue sur l’eau qui s’étend apparemment sur des kilomètres et des kilomètres. La propriété elle-même dispose de deux plages privées, d’une salle de cinéma, d’une salle de sport, d’un court de tennis, d’un bain à remous, d’une salle de bain complète avec une immense baignoire en pierre, d’un dressing, d’un atelier, d’un espace de méditation (qui sera sans aucun doute utile), d’une cabane 12 places et d’un chef privé sur place.

Et même si les concurrents de la série Netflix seront obligés de partager une pièce pour rendre les choses un peu plus difficiles, la propriété de la villa compte en fait cinq/six chambres. Il y a aussi une suite privée disponible pour que les candidats défient vraiment leur volonté. Cela ne va pas bien se terminer…

La bonne nouvelle, c’est que nous, téléspectateurs, ne devons pas manquer Trop chaud pour le manipuler amusant non plus. Vous pouvez également séjourner au Turtle Tail Estate pour une bonne affaire à 10 000 € par nuit. Malheureusement, la villa est entièrement réservée jusqu’en 2023.

La salle de bain. Image : Netflix

La chambre à coucher. Image : Netflix

Où était Trop chaud pour le manipuler La saison 1 est-elle filmée ?

Trop chaud pour le manipuler La saison 1 a été tournée à la Casa Tau à Punta Mita, au Mexique. Le domaine comptait 12 chambres, trois suites parentales face à l’océan et une chambre double. Il dispose également d’un service de majordome 24h/24, d’une salle de sport, d’un billard, d’une piscine à débordement et d’un jacuzzi, ainsi que d’un parcours de golf. Et tout comme Turtle Tail Estate, vous pouvez également réserver pour y séjourner. Le tarif journalier moyen est de 12 500 € – sans compter le dépôt de garantie requis de 15 000 €.

