Où est Rachel Dolezal maintenant ? Détails de son lancement OnlyFans

Rachel Dolezal a rejoint OnlyFans et partagera du contenu exclusif avec toute personne souhaitant s’abonner.

Si vous vous demandez où se trouve Dolezal – qui est surtout connue comme une femme blanche qui prétend être noire – se trouve maintenant, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour le savoir car elle publiera bientôt du contenu OnlyFans.

En 2015, Rachel Dolezal a fait la une des journaux lorsqu’il a été révélé que l’ancienne chef de section de la NAACP faisait seulement semblant d’être noire par ses parents.

Dolezal a ensuite rejeté leurs allégations de faire semblant, affirmant qu’elle s’était identifiée comme une personne noire car beaucoup l’avaient qualifiée de « transraciale ».

Cela l’a amenée à démissionner de son poste de chef du chapitre de la NAACP à Spokane, Washington, et à être évincée de ses autres postes tels que l’enseignement à l’Université Eastern Washington.

Où est Rachel Dolezal maintenant ?

Dolezal crée du contenu sur sa chaîne YouTube, son site Web et bientôt sur OnlyFans après avoir semblé faire profil bas depuis sa controverse de 2015.

Rachel Dolezal lancera son OnlyFans le 1er septembre.

Dolezal rejoint des stars comme Bella Thorne alors qu’elle révélait sur Instagram que son OnlyFans sera lancée le 1er septembre avec un « petit quelque chose pour (presque) tout le monde ».

Elle dit qu’elle est ravie de créer du contenu pour la plate-forme et elle remercie ses abonnés pour leur soutien continu. Elle a également des hashtags avec « #payer les factures » et « #provider mes enfants ».

Dolezal continue qu’elle aimerait éventuellement ramener les 15 cours collégiaux qu’elle enseignait et en ajouter de nouveaux. Dolezal a autrefois enseigné les études africaines à Université de l’Est de Washington avant le scandale de 2015.

Rachel Dolezal publiera des « photos de pieds » et du contenu « fitness » sur OnlyFans.

Sur son profil OnlyFans, Dolezal expose ce qu’elle publiera chaque jour.

Lundi, le thème est «Motivation du lundi» où elle fournira du contenu d’entraînement. Nommant spécifiquement « squats » dans le cadre de son contenu OnlyFans.

Mercredi, le thème entoure son travail de coiffeuse. Elle fournira du contenu comme des conversations avec ses clients capillaires et fournira également des tutoriels sur les cheveux. Ces tutoriels capillaires peuvent être similaires aux tutoriels de tressage qui se trouvent sur son compte Youtube.

Friday Unwind promet un style différent de peinture et de gorgée. Dolezal peindra et discutera de son art et vous pourrez accompagner votre propre vin.

D’autres contenus qu’elle promeut sont des photos de ses pieds et « en utilisant des trucs que les gens achètent sur ma liste de souhaits Amazon, des tutoriels de maquillage, des promotions de causes et d’intérêt, et peut-être d’autres photos/vidéos de bon goût au hasard ».

Ses frais d’abonnement mensuels ne sont que de 4,99 € par mois.

Rachel Dolezal a du mal à trouver un emploi depuis 2015.

Plus tôt cette année, Dolezal est apparue dans une rare interview pour discuter de la vie après son scandale.

« J’ai commencé par postuler à toutes les choses pour lesquelles j’étais qualifié et après des entretiens et un refus, j’ai même postulé à des emplois qui ne nécessitaient même pas de diplômes », a déclaré l’ancien professeur.

Elle a également déclaré qu’elle avait postulé pour être femme de chambre dans un hôtel et pour travailler dans un casino, mais « n’a pu obtenir aucun de ces emplois non plus ».

Dolezal peut gagner de l’argent via sa chaîne YouTube et vend également des œuvres d’art et des « Melanin Spectrum Dolls » sur son site Web.

Rachel Dolezal a été accusée de fraude à l’aide sociale en 2019.

Dolezal a accepté un accord de plaidoyer et a été condamné en 2019 à rembourser 8 847 € et à effectuer 120 heures de service communautaire afin d’éviter d’être jugé pour fraude à l’aide sociale.

Cela survient après qu’il a été constaté qu’elle n’avait pas déclaré des dizaines de milliers de dollars de revenus de ses mémoires «En couleur : trouver ma place dans un monde noir et blanc» afin de recevoir une aide alimentaire et de garde d’enfants de l’État de Washington.

Rachel Dolezal a changé son nom en Nkechi Diallo.

En 2017, Dolezal a déposé des documents juridiques pour changer son nom en Nkechi Diallo.

Le nom est d’origine nigériane malgré le manque de connexion biologique de Dolezal avec l’Afrique.

Cependant, Dolezal n’utilise pas ce nom choisi sur son site Web ou ses réseaux sociaux et a lancé son OnlyFans sous « Rachel Dolezal ».

