Où est passée toute l’eau de Mars? La NASA pense qu’elle est piégée sous sa surface

Il y a des milliards d’années, Mars abritait des lacs et des océans – mais où toute l’eau est allée pour transformer la planète en la roche désolée que nous connaissons aujourd’hui a été quelque chose d’un mystère. On pensait que la majeure partie avait été perdue dans l’espace, mais une nouvelle étude financée par la NASA propose qu’elle ne soit allée nulle part mais qu’elle est piégée dans des minéraux de la croûte. « Nous disons que la croûte forme ce que nous appelons des minéraux hydratés, donc des minéraux qui ont en fait de l’eau dans leur structure cristalline », a déclaré Eva Scheller, auteur principal du nouvel article dans Science. AFP.

En fait, le modèle de Scheller suggère qu’entre 30 et 99% de l’eau initiale reste piégée à l’intérieur de ces minéraux.

On pensait que le début de Mars avait suffisamment d’eau pour couvrir la planète entière sur environ 100 à 1500 mètres (330 à 44920 pieds) d’océan.

Parce que la planète a perdu son champ magnétique au début de son histoire, son atmosphère a été progressivement dépouillée et on a supposé que c’était ainsi qu’elle avait perdu son eau.

Mais les auteurs de la nouvelle étude estiment que si une partie de l’eau a effectivement disparu, la majorité est restée.

En utilisant des observations faites par des rovers martiens ainsi que des météorites de la planète, l’équipe s’est concentrée sur l’hydrogène, un composant clé de l’eau.

Il existe différents types d’atomes d’hydrogène. La plupart n’ont qu’un seul proton dans leur noyau, mais une infime fraction, environ 0,02%, contient à la fois un proton et un neutron, ce qui les rend plus lourds. Ceux-ci sont connus sous le nom de deutérium, ou hydrogène «lourd».

Parce que le type plus léger s’échappe de l’atmosphère de la planète à un rythme plus rapide, la perte de la majeure partie de l’eau dans l’espace laisserait relativement plus de deutérium derrière.

Mais étant donné la quantité d’eau dont la planète est censée avoir commencé et le taux actuel de fuite d’hydrogène observé par les engins spatiaux, le rapport deutérium / hydrogène actuel ne peut pas être expliqué par la seule perte atmosphérique.

Perte permanente

Les auteurs de l’étude disent plutôt qu’il y avait une combinaison de deux mécanismes: le piégeage de l’eau dans les minéraux de la croûte de la planète ainsi que la perte d’eau dans l’atmosphère.

«Chaque fois que vous avez une roche et qu’elle interagit avec l’eau, il y a une série de réactions très complexes qui forment un minéral hydraté», a déclaré Scheller.

Ce processus, appelé «altération chimique», a également lieu sur Terre – par exemple, dans l’argile, également trouvée sur Mars.

Mais sur notre planète, les volcans recyclent l’eau dans l’atmosphère. Mars, cependant, n’a pas de plaques tectoniques, ce qui rend les changements permanents.

Selon les simulations des équipes, la planète a perdu la majeure partie de son eau il y a quatre à 3,7 milliards d’années, ce qui signifie que « Mars était à peu près comme nous le voyons aujourd’hui depuis trois milliards d’années », a déclaré Scheller.

Elle a ajouté qu’elle était enthousiasmée par ce que le rover Perseverance, qui a atterri le mois dernier pour une mission scientifique pluriannuelle sur la planète, pourrait être en mesure de contribuer au domaine de la recherche.

« Le rover Perseverance va en fait enquêter exactement sur ces processus et réactions qui provoquent la séquestration de l’eau dans la croûte », a-t-elle déclaré.

Le modèle de l’équipe contient plusieurs scénarios, qu’ils doivent comparer aux nouvelles données acquises par le rover.

«Nous pouvons commencer à dire:« Ces parties du modèle ne fonctionnent pas correctement et ces parties le sont »et cela va nous aider à nous rapprocher de plus en plus de la réponse», a déclaré Scheller.

