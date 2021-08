Où est maintenant le promeneur de chien de Lady Gaga ? Ryan Fischer lance GoFundMe

Ryan Fischer, le promeneur de chien de Lady Gaga qui a reçu une balle dans la poitrine par un tailleur de chien, a lancé une page GoFundMe pour lui-même, révélant qu’il n’a ni économies ni appartement.

« C’est une chose étrange d’être connu pour un traumatisme dont je suis toujours en train de guérir », a écrit Fischer, « Les gens veulent tendre la main, partager ma douleur pendant un moment, puis s’éloigner, me laissant la revivre à nouveau. «

Où est le promeneur de chien de Lady Gaga, Ryan Fischer, maintenant ?

Six mois après avoir été abattu de manière dévastatrice alors qu’il s’occupait des chiens de Lady Gaga, Ryan Fischer demande des dons via sa page GoFundMe pour financer un voyage de guérison des traumatismes.

Fischer dit qu’il n’a ni argent ni appartement.

« Sans véhicule, sans appartement et n’ayant plus d’économies et survivant des dons de proches généreux, je demande humblement votre aide », a écrit Fischer.

Lady Gaga, qui a offert une récompense de 500 000 € pour le retour de ses chiens, aurait payé les frais médicaux de 97 000 € de Fischer, mais non, il semble qu’il ne travaille plus pour le chanteur.

Fischer guérit du traumatisme d’avoir été abattu alors qu’il promenait les chiens de Lady Gaga.

Pour faire face au traumatisme, Fischer a décidé de se lancer dans un voyage de six mois, traversant les États-Unis dans sa location Ford Falcon de 1991, qu’il a nommée Trudy.

« J’ai eu de longs accès de dépression, de doute et d’apitoiement sur moi-même », a-t-il écrit. « Mais ces routes secondaires qui m’ont emmené dans des campings déserts et des parkings Walmart et des aires de repos et des amis et de la famille à New York et retour ont commencé à m’aider à comprendre pourquoi j’avais choisi de quitter la sécurité des collines d’Hollywood où je me suis battu pour ma vie et mobilité. »

Dans sa page GoFundMe, Fischer exprime qu’il a dû dire au revoir à Trudy, il y a quelques jours à peine.

Fischer collecte des fonds pour continuer son voyage.

Il espère récolter un total de 40 000 € en dons afin de pouvoir poursuivre son entreprise à travers les États-Unis.

Les fonds qu’il reçoit de sa page GoFundMe – dans le cas où il atteint ses objectifs de collecte de fonds – couvriront le coût d’une nouvelle camionnette, les frais de voyage et « accueilleront tous les commentaires sur les retraites pour traumatismes à travers le pays ainsi que les chefs spirituels queer et guérisseurs, et la meilleure façon de mettre en évidence et de partager avec vous en cours de route.

Ce voyage lui permettra de trouver de nouvelles façons de guérir « qui soutiennent le processus de croissance à partir d’un traumatisme ».

Lady Gaga parle-t-elle toujours à son promeneur de chiens, Ryan Fischer ?

Sur la page de dons de Fischer, il écrit qu’il s’est senti « abandonné et sans soutien » après la fusillade, et de nombreux internautes ont critiqué si Lady Gaga faisait partie des personnes qui ont abandonné Fischer.

Cependant, des sources confirment que Ryan Fischer est toujours en bons termes avec Lady Gaga, mais qu’il devait quitter LA pour récupérer et guérir.

Aucune preuve concrète n’a été rendue publique pour savoir si Lady GaGa a fait un don à la page GoFundMe de Ryan Fischer.

N’oubliez pas que même les personnes sous les feux de la rampe souffrent de traumatismes. Donnez-leur le même respect que vous auriez à une connaissance et évitez de confronter Fischer à propos de ce que cela faisait d’être touché à la poitrine.

Demander à un étranger de mettre du langage sur ses blessures n’est pas toujours la meilleure façon d’aider. Parfois, la chose la plus respectueuse que vous puissiez faire pour quelqu’un est de le laisser tranquille.

Et pour donner de l’argent à leur page GoFundMe, bien sûr.

