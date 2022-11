Où est Louis Hofmann, le protagoniste de Dark

in

NETFLIX

Les créateurs de Dark sont une tendance sur Netflix grâce à la première de 1899. Que fait aujourd’hui l’acteur qui a donné vie à Jonas ?

© IMDbLouis Hofmann a joué dans Dark sur Netflix.

En 2017, la première série originale de Netflix en langue allemande a révolutionné la plateforme de streaming. Il s’agit de Sombrela fiction créée par Baran bo Odar et Jantje Friese qui a proposé une histoire plébiscitée par la critique et les utilisateurs du service d’abonnement. Depuis, ses créateurs ont profité de leur visibilité pour lancer de nouveaux projets, comme 1899 qui fait aujourd’hui fureur dans le N rouge. Qu’est-il arrivé à votre protagoniste ? Ici, nous vous disons où se trouve Louis Hofmann !

La série allemande, qui compte trois saisons, commence par la disparition d’un enfant. Cet événement amène quatre familles à se lancer dans une recherche effrénée, tout en découvrant un mystère qui s’étend sur des générations. Maintenant le tour a été 1899, une série qui se déroule cette année-là et qui présente un navire d’immigrants à destination de New York qui doit changer de cap après des événements mystérieux qui déroutent les passagers. La vérité est que les deux sont des productions indépendantes, donc Hofmann ne faisait pas partie de la seconde.

Une bonne partie de ses followers se demandent où il en est maintenant et ce qu’il a fait de sa vie après le phénomène Netflix. En réalité, il continue de fonctionner très fréquemment. Par exemple, en février de cette année, il a présenté Le faussaire au Festival du film de Berlin en Allemagne. Le film récent, réalisé par Maggie Peren, a fait son temps dans les salles et devrait toujours atteindre le streaming à un moment donné.

De quoi parlait votre dernier projet ? Ce film allemand le met dans la peau de Cioma Schönhaus, un jeune de 21 ans vivant à Berlin dans les années 1940. Même si cela signifie malheur, il ne se laissera pas abattre par son enthousiasme à découvrir la vie. « Cioma décide de sortir à découvert pour échapper à la déportation. Utilisant l’identité d’un officier de marine qu’il s’est créé, il se jette dans la vie nocturne de la ville et trouve même un fragile espoir d’amour pendant les moments les plus sombres de la guerre. Tout au long de la journée, il falsifie des pièces d’identité avec juste un pinceau, un peu d’encre et une main ferme, sauvant la vie d’innombrables autres personnes.», remarque le synopsis officiel.

Ce n’est pas tout! De plus, il fera partie de la mini-série intitulée Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir, une nouvelle production Netflix qui adapte le roman d’Anthony Doerr. Vous ne serez pas seul : la fiction mettra en scène les performances de Hugh Laurie, Mark Ruffalo, Aria Mia Liberty, Lars Eidinger et Nell Sutton. Il proposera également le scénario de Steven Knight, créateur de Peaky Blinderset la direction de Shawn Levy, producteur de choses étranges.

