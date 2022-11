Où est le spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie au MCU ?

Le service de streaming Disney+ vient de confirmer où il se trouve »Spécial vacances Gardiens de la Galaxie » dans la chronologie de Marvel Cinematic Universe. Écrit et réalisé par James Gunnle spécial de Noël est le projet le plus récent de Studios Marvelmarquant la fin de la phase 4.

Disney + a récemment révélé l’intégralité de la chronologie du MCU, révélant que le spécial Guardians suit juste après » Werewolf by Night », le précédent spécial Halloween mettant en vedette Gaël Garcia.

Le service de streaming met constamment à jour sa catégorie intitulée » Marvel Cinematic Universe in Order », avec ses productions les plus récentes dans l’ordre suivant : » Moon Knight », » She-Hulk: Attorney at Law », » ‘ M / s. Marvel », »Thor : Love and Thunder » et »Werewolf by Night ». Désormais, »The Guardians of the Galaxy Holiday Special » vient compléter cette liste.

Pour le moment, l’emplacement de »Black Panther : Wakanda Forever » dans la chronologie n’a pas été confirmé, mais le vice-président de Marvel Studios, nate moorea déclaré que la suite de Black Panther était classée après « Spider-Man: No Way Home » et « Eternals ».

« Je pense que cela se produit probablement en même temps que » Thor: Love and Thunder « », a-t-il déclaré. « New Asgard existe dans notre univers, par exemple, ou dans notre film. Et à peu près au même moment que ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, qui sort en février », a expliqué Moore.

Bien qu’il soit déjà sur la liste officielle du MCU, le scénariste principal de « Moon Knight » Jeremy Slater a admis qu’il ne savait pas où se situe la série dans la chronologie de Marvel. « Nous ne savions pas quand notre émission ferait ses débuts par rapport à ses autres émissions et films, donc la chronologie a été intentionnellement laissée de côté », a-t-il déclaré.

Le spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie a été filmé en même temps que « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ». Gunn a précédemment décrit la spéciale comme « la meilleure chose qu’il ait jamais faite » et a révélé que les événements découleraient directement du troisième film.

« The Guardians of the Galaxy Holiday Special » est disponible dès maintenant sur Disney+, tandis que « Guardians of the Galaxy Vol. 3 » sortira en salles le 5 mai 2023.