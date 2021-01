Un nouveau patch vient de tomber; c’est vrai, la v15.20 est enfin là, après un mois depuis la dernière mise à jour. Beaucoup de choses ont déjà été divulguées, et sans aucun doute, il y a d’autres surprises à venir. Nous savons que Zero Point est très fortement basé sur le Le thème du chasseur de primes, et bien sûr, le prédateur est l’un des plus meurtriers et des meilleurs.La créature est connue pour se débattre avec tout type de proie, y compris le redouté Alien.

Où est le navire accidenté des prédateurs à Fortnite?

Pour trouver le navire accidenté des prédateurs à Fortnite, vous devez vous diriger vers la partie nord-est de la carte, dans la zone connue sous le nom de Stealthy Stronghold. Entrez dans cet endroit pour trouver le vaisseau Predators. Il est extrêmement soupçonné que le skin Mystery Battle Pass soit un prédateur.

Ce n’est pas difficile à trouver lorsque vous êtes dans le POI Stealthy Stronhold; Dirigez-vous simplement vers la zone nord-ouest, et à côté de quelques arbres se trouve le navire, et si vous nous le demandez, c’est l’endroit idéal pour le prédateur pour atterrir! Il convient au chasseur de primes à un tee-shirt. Ce POI n’a pas été utilisé très souvent, mais nous pensons que cela va changer très rapidement, en particulier avec les défis Predator qui commenceront dans les semaines à venir.

Pour voir toutes les fuites provenant de la v15.20, rendez-vous sur notre page Leaked Skins et voyez ce qui va se passer dans le futur.