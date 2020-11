Où est le juste milieu du côté masculin et féminin?

Le roi grenouille, ou le prince grenouille, est un conte de fées célèbre pour sa version des frères Grimm. Dans le conte, nous avons les personnages suivants: Le roi et ses filles, la plus jeune étant sa préférée. Il n’y a pas de mention de la reine, on peut donc supposer que l’attitude consciente, symbolisée par le roi, a besoin de renouvellement, comme il n’y a pas de mariage entre femme et homme, il y a une absence d’Eros.

Dans ce cas, la conscience est très rigide, attachée aux règles, aux lois et aux normes. Manque de souplesse, d’accueil et de sensualité. La princesse est l’héroïne du conte, c’est-à-dire qu’elle va mener à bien le processus de transformation et de renouvellement de la conscience collective. Cela restaurera le fonctionnement normal et sain de la situation actuelle, où tous les ego s’écartent du modèle de base et instinctif de la plénitude.

La princesse joue avec sa balle préférée et elle roule vers le puits. La balle symbolise ce qui a un mouvement involontaire et qui bouge et continue à rouler même avec toutes les vicissitudes, obstacles et difficultés du monde matériel. Cela signifie qu’une partie de notre inconscient nous conduit au processus d’individuation sans avoir à forcer le processus. C’est quelque chose de spontané, comme un désir soudain, ou quelque chose qui «sort de nulle part» et change le cours de nos vies.

La balle roule vers un puits avec de l’eau. L’eau est un symbole des émotions et aussi de l’inconscient personnel. Dans ce cas, quelque chose venant de l’inconscient de la princesse saute la conscience, apportant un contenu émotionnel qui doit être assimilé.

Le puits est un lieu où les gens puisent généralement de l’eau pour étancher leur soif, c’est-à-dire qu’il symbolise un chemin vers l’inconscient qui apporte un contenu numineux capable de renouveler la vie. Le puits a aussi un symbole féminin, c’est la terre mère qui fournit l’eau de vie. C’est donc là que le féminin peut se renouveler.

Mais quelque chose de dégoûtant sort de cet endroit, une grenouille. Dans la mythologie, la grenouille est généralement considérée comme un élément masculin, qui peut soit empoisonner soit donner la vie à quelqu’un. La grenouille rend son jouet bien-aimé en échange de manger et de dormir avec. Autrement dit, il veut être pleinement accepté dans la vie privée comme s’il était un être humain.

Divers contenus de notre inconscient prétendent être acceptés dans notre vie quotidienne, en particulier les archétypes. La grenouille représente ici le côté masculin de la princesse qui est réprimé et sous-développé. Il a besoin de participer à sa vie pour pouvoir commencer à avoir une expression plus humaine. Il est l’homme supérieur de la psyché féminine qui est encore à venir.

Une femme extrêmement féminine a tendance à avoir un excès de compassion pour tout ce qui est impuissant, ce qui peut être très nocif. Elle a besoin de développer l’objectivité de son côté masculin et devra parfois mettre en avant des qualités «viriles», même si au début c’est maladroit. Car plus une femme est féminine, moins son animosité est agressive et plus la vie a tendance à la passer.

Certaines versions du conte disent que la princesse a embrassé la grenouille. Mais si elle avait fait ça, elle ne serait pas entrée en contact avec son agression et il ne se serait pas humanisé. En n’ayant pas de compassion pour un être qui paraît dégoûtant, elle le transforme et le laisse s’exprimer. Elle n’était pas inutilement agressive!

Le problème est maintenant de trouver un juste milieu dans l’expression de ce masculin dans son univers féminin. Mais maintenant, elle peut être une femme plus complète et être fécondée par son masculin intérieur, devenant un être créatif et avec une expression plus objective dans le monde.