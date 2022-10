Où est la maison utilisée pour la série « Vigilante »

« Vigilant » (« The Watcher » dans sa langue d’origine) est une série d’horreur arrivée sur Netflix le 13 octobre, où elle s’est classée dans le top 10 des plus vues. Et c’est que cette fiction a suscité l’attention des utilisateurs de la plateforme de streaming pour ses histoire captivante basée sur des faits réels qui ont été publiés pour la première fois dans un article dans The Cut du même nom en 2018.

Dans « Vigilant » on voit que Nora et Dean Brannock commencent à recevoir des lettres inquiétantes après avoir emménagé dans leur maison de rêve dans le New Jersey, alors que, dans la vraie vie, en 2014, Derek et Maria Broaddus, ont traversé la même situation après avoir acheté une propriété à 1,3 million de dollars au 657 Boulevard à Westfield.

« Le guetteur », créé par Ryan Murphy et Ian Brennan, a été tourné dans une maison décrivant ce que le couple Broaddus a vécu après avoir emménagé dans la maison de ses rêves à Westfield, New Jersey. Alors, quelle maison a été utilisée pour enregistrer la série Netflix ? Ici, nous vous disons.

« Vigilante » terrifie tous ses téléspectateurs avec une histoire basée sur des événements réels (Photo : Netflix)



OÙ EST LA MAISON UTILISÉE POUR « WATCHMAN » ?

La maison principale pour le tournage de la série « Vigilante » est située sur Warriston Lane à Rye, selon l’assistant de localisation John Papovitch, qui était la liaison entre les équipes de tournage et les propriétaires.

Selon le portail Ctinsider, tout le bloc Warriston à Rye et le quartier de Mamaroneck ont ​​été utilisés pour filmer la série Netflix.

« Le propriétaire de notre maison Rye avait des chiens adorables qui étaient extrêmement amusants », a déclaré Papovitch aux médias.

La série « Vigilante » est créée par Ryan Murphy et Ian Brennan pour Netflix (Photo : Netflix)

Il convient de noter que le Coveleigh Club à Rye a servi de country club que les personnages principaux de la série visitent, ainsi qu’un autre manoir près du « centre principal » de Yonkers.

Papovitch a également révélé que le poste de police de Tuckahoe à Yonkers apparaît comme un poste de police dans l’émission.

La série mystère et suspense « Vigilante » a été créée le 13 octobre sur Netflix (Photo : Netflix)

L’épicerie « DeCicco & Sons » à Larchmont et une boutique de mariage à Yonkers sont également apparues dans la série. En outre, il y a quelques références au Connecticut dans l’émission télévisée, y compris des mentions de Stamford et de New Haven.

Non seulement « The Watcher » a été filmé à Westchester, mais d’autres émissions telles que « American Horror Story », « Law & Order: Special Victims Unit », « Only Murders in the Building » et « FBI: Most Wanted » ont également été filmées. .