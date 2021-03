Où est la bande-annonce de Venom 2? Le réalisateur Andy Serkis explique sa stratégie de sortie

L’un des succès les plus inattendus dans le monde des films de bandes dessinées a été celui de 2018. Venin, qui a tourné un Homme araignée méchant de bandes dessinées en un héros principal d’un milliard de dollars. Maintenant, la suite du film devrait sortir cet été. Mais la campagne marketing pour Venin 2 a été étrangement calme jusqu’à présent. Dans une nouvelle interview, le réalisateur du film, Andy Serkis, a expliqué que l’état des salles après le verrouillage a freiné les efforts de marketing du projet.

« Je suis super excité par [the movie]. Encore une fois, ce n’est pas quelque chose dont je peux particulièrement parler en ce moment parce que nous le gardons pour que tout le monde puisse aller en profiter au cinéma. Je ne veux pas le faire exploser ou en parler trop avant, mais j’ai eu une balle en train de travailler sur ce film. Ça a été génial. [It’s] un autre groupe d’acteurs brillants, et il est dirigé par un autre homme passionné de SAS, Tom Hardy [Laughs]. J’espère que vous ne vous sentirez pas déçu. Ce fut un réel plaisir de travailler dessus … Je pense que c’est la question qu’on me pose plus qu’autre chose: «Quand sortira la bande-annonce de Venom? [Laughs] »

Considérant comment le premier Venin fait un meurtre au box-office, il est compréhensible que Sony veuille également sortir la suite dans des salles bondées, ce qui signifie Venom: Que le carnage soit peut très bien être à nouveau retardée si la situation des salles de cinéma vides ne s’améliore pas d’ici l’été.

Une grande question que les fans espéraient que la campagne marketing pour Venom: Que le carnage soit répondrait en ce qui concerne la cote du film. L’original Venin a réussi à se débrouiller avec une note PG-13, mais les fans espèrent que la suite déclenchera une histoire entièrement classée R avec beaucoup de violence gore et graphique. De retour en 2019, Venin producteur, Matt Tolmach a reconnu que le succès de Joker, Dead Pool et Logan avait fait la possibilité d’un R-rated Venin film d’autant plus probable.

« Je veux dire, je pense que tu dois toujours penser à [it], maintenant que cela fonctionne. Cela dit, notre film a très bien fonctionné. Notre franchise existe telle quelle, et je ne pense pas que quiconque cherche simplement à dire: « Hé, ils [did it]! ‘ Nous avons une place dans le monde. Donc, ce n’est pas comme si tout le monde se demandait quoi faire avec la note. … Je pense que ce que fait Joker, c’est qu’il vous dit que vous pouvez réussir. Pendant très longtemps, c’était le récit. Et Deadpool a en quelque sorte lutté contre cela sur le terrain, puis Logan, mais pendant longtemps, cela a été considéré comme totalement interdit. … Donc, vous savez, je pense que c’est la meilleure chose au monde que les films classés R soient adoptés par un public massif. Et cela signifie simplement qu’il y a plus d’opportunités pour ce genre de narration. «

Réalisé par Andy Serkis, Venom: Que le carnage soit met en vedette Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott et Stephen Graham. Le film arrive en salles le 25 juin 2021. Cela vient de ComicBookMovie.com.

Sujets: Venom 2, Venom, Spider-man