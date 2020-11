Où est Kim Jong Un? La localisation du dirigeant nord-coréen est encore plus confuse après sa nouvelle disparition des yeux du public

Il y a eu beaucoup de confusion sur ce qui se passe exactement avec le dictateur nord-coréen Kim Jong Un ces derniers temps.

Il a été en grande partie MIA, et il y a eu beaucoup de rapports sur sa mort … tous avec des informations contradictoires.

Maintenant, les gens redoutent le pire après que Kim Jong Un n’ait pas été vu depuis près de trois semaines et semble avoir disparu des yeux du public.

Où est Kim Jong Un?

Et que se passe-t-il dans les coulisses?

Il n’y a pas encore de réponses claires, mais voici ce que nous savons.

La rumeur dit que Kim Jon Un serait mort plus tôt cette année.

En avril, les médias chinois ont rapporté que Un était mort après avoir subi une chirurgie cardiaque, tandis que dans le même temps, les médias japonais rapportaient qu’il était dans un «état végétatif».

Il n’y a jamais eu de réponse claire sur ce qui se passait avec l’ONU et ses problèmes médicaux, mais pendant un certain temps, des rumeurs ont persisté selon lesquelles le dictateur nord-coréen était peut-être décédé, laissant sa sœur, Kim Yo-Jong, prendre ses fonctions.

Puis, il a été repéré lors d’un événement – ou était-ce son corps double?

Le 1er mai, Un est apparu à un événement du 1er mai pour une coupe de ruban, et il semblait être en bonne santé et de bonne humeur – contrairement à ce qui avait été rapporté à son sujet quelques jours plus tôt.

Cependant, cela a également incité les gens à spéculer qu’il pourrait s’agir d’un double du corps qui aurait été envoyé à l’événement pour donner l’impression que Un allait bien, grâce à de petites différences qui semblaient avoir émergé dans son apparence lors de la comparaison des photos de l’événement. à des photos plus anciennes de Un.

Kim Jong Un était MIA depuis des semaines après cette observation.

Le 1er mai était la dernière fois que Un était vu en public à l’époque, ce qui a amené les gens à se demander ce qui se passait – et pourquoi il n’avait pas été vu.

Compte tenu de la manière dont fonctionnent les médias nord-coréens, il n’y a vraiment pas de réponses claires ou fiables sur où il était allé tout ce temps, mais il Est-ce que Il semble qu’il y ait certains indices sur ce qu’il fait ensuite.

Où est allé Kim Jong Un? Il semblait qu’il était peut-être à Wonsan.

Des yachts avaient été aperçus à l’extérieur de la maison de Un à Wonsan, ce qui signifie qu’il est probablement à la maison (ou prévoit d’être bientôt à la maison).

Des images satellites ont indiqué que même s’il y avait un grand bateau garé chez le résident, récemment, ils ont changé de place, indiquant qu’il est revenu … bien qu’il n’y ait aucun moyen de le savoir avec certitude, car le dictateur lui-même n’a pas encore été vu. .

Il aurait licencié deux membres supérieurs de son équipe.

Les nouvelles coréennes ont rapporté que cette semaine, Un avait limogé non seulement le chef de sa sécurité, mais aussi son espion en chef, ce qui a soulevé encore plus de questions sur ce qui se passe réellement en Corée du Nord.

Jusqu’à présent, aucune raison de ces licenciements n’a été signalée, mais certains pensent que cela pourrait être la façon dont Un se prépare à ce que sa sœur intervienne et joue un rôle plus important dans son équipe.

Ce n’est pas le seul changement qu’il a fait, cependant; Des rénovations seraient en cours à Pyongyang, notamment la suppression des portraits du père et du grand-père de Kim Jong Un pour la première fois en 2012.

L’ONU enquêterait également sur la corruption au sein de son gouvernement.

Le 9 mai, l’ONU a publié une directive qui oblige l’armée à augmenter la punition pour corruption après avoir découvert que les soldats ne recevaient pas suffisamment de nourriture.

«Les autorités militaires semblent avoir pris pleinement conscience que l’armée est en proie à la corruption et qu’il n’y a pas assez de nourriture», a déclaré une source.

«C’est pourquoi le commandant suprême a déclaré que tous les membres de la direction des unités militaires, y compris l’état-major général et les membres des départements politiques et liés à la sécurité, doivent s’acquitter pleinement de leurs responsabilités.»

Kim Jong Un n’a pas été vu depuis près de trois semaines.

Alors que Kim Jong Un n’est pas étranger à un acte de disparition, sa dernière retraite des yeux du public inquiète les gens, d’autant plus que son copain, Donald Trump, a perdu l’élection présidentielle de 2020.

C’est un fait bien connu que Un et Trump ont une relation étroite, et Un serait contrarié que Trump n’ait pas été réélu par le peuple américain. Il a même déjà qualifié Joe Biden de «chien enragé».

Les gens craignent que Kim Jong Un – qui a vanté l’existence de missiles nucléaires qui « peuvent atteindre n’importe où aux États-Unis » – puisse comploter quelque chose une fois que Biden aura prêté serment à la Maison Blanche le 20 janvier.

« Il est possible que Pyongyang procède à un essai nucléaire ou de missile à longue portée avant l’inauguration ou peu de temps après », a déclaré Evans Revere du Council on Foreign Relations.

« L’équipe Biden sera consciente des échecs de l’approche de Trump, qui revient à fermer les yeux sur l’accumulation régulière d’armes nucléaires de la Corée du Nord et les essais de missiles à moyenne portée », a-t-il ajouté.

