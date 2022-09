Où est Armie Hammer et que fait-il actuellement

célébrités

Armie Hammer est à nouveau au centre de la controverse avec le documentaire House of Hammer explorant sa vie. Où est-il et que fait l’acteur actuellement ?

Armie Marteau

House of Hammer: Secrets de famille j’arrive à hbo max et l’acteur Armie Marteau Il était de retour au centre de la scène de la même manière qu’en 2021 lorsqu’il était accusé de cannibalisme et d’abus sexuels. Les actions de l’interprète en même temps que la cohabitation houleuse de sa famille sont explorées par ce projet centré sur un passé controversé et sombre.

Maison du marteau présente les deux femmes détaillant les abus de Armie Marteau avec des textes et des audios qui rendent compte de ces événements, tout en se plongeant dans le passé de la famille de l’acteur où il y a mort, meurtre et abus. C’est dans cette histoire familiale que la genèse des actions de Armie Marteauun acteur qui avait tout pour réussir.

Courtney Vucekovich et Julia Morrison révèlent des preuves choquantes : des textes de l’acteur qui disait : « Je suis 100% cannibale » et une note manuscrite soulignant : « Je vais te mordre à mort ». Apparemment, les messages vocaux de Armie Marteau à leurs victimes sont encore plus graphiques que celles écrites et mettent le protagoniste de Le réseau social.

En février 2021 Armie Marteau Il a été accusé d’abus par une femme nommée Effie et quelque temps après que la nouvelle a été révélée, l’acteur est entré dans un centre de réadaptation en Floride en mai de la même année. La vérité est que le documentaire le remet au centre de la scène et nombreux sont ceux qui se demandent ce qu’il fait et où se trouve l’interprète en ce moment.

Où est Armie Hammer ?

Après sa période de rééducation, qui a été payée par l’acteur Robert Downey Jr.Hammer résidait aux îles Caïmans avec sa femme, Elizabeth Chambers, et leurs deux enfants. Il a été expulsé de l’agence WME et n’a pas non plus été en mesure de remplir ses contrats dans les films et productions de Broadway suivants, notamment Mariage de fusil de chasse à côté de la figure et de renommée mondiale Jennifer Lopez.

Aujourd’hui Armie Marteau est de retour aux États-Unis et selon Page 6 Il a été aperçu en Californie en août 2022 avec un détail incontournable : de nouveaux tatouages ​​sur son corps. Auront-ils une signification particulière concernant tout ce qu’il a dû vivre de ses actions ces dernières années ? Il a également été découvert par Personnes que la famille ne le soutient plus financièrement et qu’il doit travailler pour survivre.

Malgré les multiples accusations avec preuves à son encontre, l’acteur s’est toujours dit innocent et toutes les interactions rapportées par ces femmes étaient en réalité consensuelles, discutées et convenues à l’avance. Apparemment, l’opinion publique a de nouveau Armie Marteau au centre de la scène et tout indique qu’il y en a peu qui croient à la parole de l’acteur face aux déclarations des personnes qui l’accusent.

