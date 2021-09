Où écouter toutes les chansons de Días de Gallos, la série HBO Max

La série argentine avec Ecko, Ángela Torres et Tomás Wicz est récemment arrivée sur la plateforme et a eu de nombreux invités spéciaux. Sachez où vous pouvez à nouveau entendre toutes les chansons.

En plus d’offrir un large catalogue dans la région, l’arrivée de HBO Max en Amérique latine a permis la première de productions locales sur la plateforme de streaming. Un exemple de ceci est Journées du coq, la série qui prend comme protagoniste le batailles de style libre et qui se distingue par la présence de rappeurs argentins comme Ecko, en combinaison avec des acteurs comme Ángela Torres, Tomás Wicz et Carlos Portaluppi. Découvrez la bande-annonce ici!

Tout au long de leur 10 épisodes disponible depuis vendredi dernier sur HBO, l’histoire tourne autour de ce style musical plein d’improvisation qui a pris ces dernières années une grande importance dans Espagne et Amérique latine. Grace à compétences en carrés -qui arrivent plus tard dans les stades imposants- une nouvelle génération d’artistes a grandi à pas de géant et a pris le devant de la scène.

Au Journées du coq, la prémisse est liée à ce même contexte. Créé par Lucas Jinkis et Hernán Guerschunny, la bande explore des thèmes tels que amitié, diversité et adolescence, sans négliger la musique qui traverse tous les épisodes. Et c’est qu’en plus des combats de coqs si caractéristiques où les personnages mettent leur talent à l’épreuve pour vaincre les rivaux, la fiction a instants musicaux très particulier.

Avec Invités spéciaux, dans tous les épisodes, l’histoire est interrompue par des dialogues traditionnels pour introduire une scène comme un clip vidéo où l’un des protagonistes exprime ses sentiments en regardant la caméra. Toutes ces chansons sont de vrais hits qui méritent d’être réécoutés et analysés. Mais… où peut-on entendre tous les morceaux ? Ici, nous vous disons.

+ Où écouter les chansons de Días de Gallos ?

La série a la sienne album officiel sur Spotify. Il suffit d’écrire leur nom dans le moteur de recherche pour retrouver les collaborations que les protagonistes ont faites avec Emmanuel Horvilleur, CA7RIEL, Miranda !, Connaître la Russie, Natalie Pérez et Marilina Bertoldi dans les différents épisodes. De plus, toutes les chansons interprétées par Ecko (León), Ángela Torres (Rafaela), Tomás Wicz (Andy), Roma (Coral) et Franco Rizzaro (Jero) sont disponibles.