Où Dune a-t-il été filmé ?

Timothée Chalamet Dune est maintenant dans les cinémas et avec des décors et une scénographie si incroyables, les téléspectateurs veulent savoir où il a été tourné.

Dune est une épopée de science-fiction basée sur les romans du même nom de Frank Herbert. Timothée Chalamet incarne le protagoniste principal du film, Paul Atréides, qui entreprend un dangereux voyage à travers la galaxie pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple.

Le film contient de nombreux décors époustouflants et vous serez heureux de savoir qu’il n’est pas entièrement sur fond vert. Voici quelques-uns des lieux à couper le souffle et d’un autre monde qui ont été utilisés pour filmer Dune.

Stadlandet, Norvège

Cette île de l’ouest de la Norvège sert de toile de fond à la planète Caladan dans la première partie de Dune. Il est également présenté dans la bande-annonce.

Située dans le comté de Vestland, cette péninsule accidentée est considérée comme le point de division entre la mer de Norvège au nord et la mer du Nord au sud. Il fait froid (n’atteignant jamais plus de 15 degrés Celsius en été), isolé, et donc très étrange – surtout quand Timothée Chalament se tient sur sa plage vêtu de la tête aux pieds dans un ensemble noir futuriste qui ressemble à ce que portait Neo Les Matrice.

Wadi Rum, Jordanie

Wadi Rum en Jordanie. (Crédit : Unsplash/Juli Kosolapova)

Connu sous le nom de « la vallée de la lune », il n’y a nulle part plus approprié que le Wadi Rum de Jordan pour tourner un film de science-fiction. Son sable rouge et ses montagnes caractéristiques ressemblent à la surface de Mars, c’est pourquoi d’innombrables films de science-fiction, entre autres genres, y ont été tournés.

Le paysage onirique a servi de toile de fond à Star Wars : L’Ascension de Luke Skywalker et Le Martien, pour ne citer que quelques exemples. Mais le film qui a mis le Wadi Rum sur la carte de l’industrie du tourisme dans les années 1960 était Laurence d’Arabie (1962).

Dans Dune, le Wadi Rum sert de toile de fond à la planète Arrakis (également connue sous le nom de Dune), où se déroulent les scènes finales du film.

Dune n’est certainement pas le premier, ni le dernier film à y être tourné et en fait le réalisateur du film, Denis Villeneuve, a utilisé cet endroit pour son film de 2010 Incendies.

Le Quartier Vide, Émirats Arabes Unis

Le Quartier Vide, Émirats Arabes Unis. (Crédit : Unsplash/Tanja Cotoaga)

Le prochain emplacement pour Dune se trouve juste de l’autre côté de la frontière du Wadi Rum – dans le quartier vide (alias Rub’ al Khali), qui est la plus grande région de désert de sable au monde.

Cette vaste étendue de terre s’étend sur 250 000 miles carrés au sud de la péninsule arabique, couvrant des parties d’Oman, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite et du Yémen. Le quartier vide abrite la plus grande dune de sable du monde – Tel Moreeb, qui se traduit par Montagne terrifiante – un nom tout à fait approprié à plus de 300 m de haut.

Le quartier vide, y compris Tel Moreeb, a été utilisé pour encore plus de scènes sur Arrakis en Dune. Timothée Chalamet se souvient : « Je me souviens être sorti de ma chambre à 2 heures du matin, et il faisait probablement 100 degrés… La température de prise de vue était parfois de 120 degrés. le nombre exact est, mais vous ne pouvez pas continuer à travailler. »

Budapest, Hongrie

Budapest. (Crédit : Unsplash/Ervin Lukacs)

Budapest est un autre endroit où Villeneuve est déjà allé. Parties de Coureur de lames 2049 ont été tournés dans la capitale hongroise.

Parties de Dune ont été tournés aux Origo Film Studios, qui est l’un des plus grands studios de cinéma d’Europe et rivalise avec Hollywood en termes d’installations.

Les cinéphiles peuvent visiter les studios Origo tout en restant à Budapest, une ville historique d’Europe de l’Est aussi pittoresque que culturelle, avec son architecture époustouflante, ses collines bordées et ses rives animées.

Dune