Où devrait aller la franchise James Bond après pas le temps de mourir?

Alors, après tant de mois (et même d’années) d’attente, Pas le temps de mourir est enfin sorti en salles, mettant fin au mandat de Daniel Craig en tant qu’espion emblématique, James Bond. Être averti, SPOILERS MAJEURS suivre. La cinquième et dernière sortie de Daniel Craig en tant que 007 a été acclamée par la critique et un succès au box-office, amenant le voyage du personnage à une conclusion finie à laquelle personne ne s’attendait. C’est vrai, James Bond est mort. Pas le temps de mourir La finale voit l’intrépide agent secret à la fois secoué et agité alors qu’il est réduit en miettes par un barrage de missiles qui aura laissé l’espion autrefois imparable définitivement arrêté pour de bon.

C’est une première choquante pour la franchise de longue date, car James Bond n’a jamais été tué auparavant, et il ne fait aucun doute qu’il y aura beaucoup de larmes pendant le générique de fin de Pas le temps de mourir une fois que la réalité de l’événement explosif a frappé la maison. Car ce n’est pas un faux. Il n’y a pas de clin d’œil à la caméra ni d’indice que Bond s’est peut-être enfui contre toute attente. 007 est définitivement, absolument certainement décédé. Mais, une fois le deuil initial passé, de nombreux fans se demanderont sûrement quelle est la prochaine étape pour la franchise bien-aimée. Eh bien, voici quelques suggestions…

Les autres aventures de 007

Pas le temps de mourir s’ouvre avec Bond ayant laissé derrière lui la vie d’un agent secret, laissant le MI6 et se séparant ainsi de son numéro 00 emblématique. Alors que le maître espion suppose que l’agence retirera le numéro avec l’homme, c’est loin d’être le cas, et par étapes un tout nouveau 007 sous la forme de Nomi de Lashana Lynch, qui, avec Bond, a sa propre puce assis sur son épaule en ce qui concerne le numéro tant convoité.

Alors que cette paire de 007 en guerre passe la majeure partie du film à se prendre à la gorge, un respect mutuel finit par émerger, Bond et Nomi s’associant pour lutter contre les vrais méchants. Pendant Pas le temps de mourir, Lynch a juste assez d’occasion de démontrer son affinité pour le tir à la fois avec des armes à feu et des doublures, et bien que son rôle dans les procédures soit plutôt petit dans le grand schéma, elle a certainement la mystique et les compétences pour diriger son propre ensemble de aventures dans un spin-off de 007.

En effet, l’inclusion de Nomi dans Pas le temps de mourir aurait pu assez facilement entraîner une tentative évidente d’introduire un nouveau leader de la franchise, mais au lieu de cela, elle est un ajout de fond bienvenu à la sortie finale de Craig, et le studio gardera sans aucun doute un œil sur les réactions du public au nouveau 007 pour décider si elle pourrait porter sa propre franchise. Elle en a certainement le potentiel.

Une nouvelle ère pour James Bond

Jusqu’à ce que le Daniel Craig saga, les films de James Bond n’ont jamais été des suites aussi tranchées. Chaque versement de Casino Royale à Pas le temps de mourir a suivi les rythmes de l’histoire et les motivations des personnages de son prédécesseur, laissant la franchise dans une situation quelque peu difficile. Le studio doit maintenant trouver un moyen de différencier les nouvelles aventures de James Bond de l’ère Daniel Craig, et peut-être que la meilleure façon de le faire est de plonger dans une nouvelle ère et de ramener 007 dans le temps.

Maintenant, ne vous méprenez pas, cela ne signifie pas que Bond devrait sauter dans une DeLorean et la tirer sur 88. Au lieu de cela, les prochains films de James Bond pourraient simplement se dérouler dans une période différente, peut-être même ramener l’espion à l’ère des années 1950 des romans de Ian Fleming. Non seulement cela permettrait à la nouvelle liste de films de Bond d’explorer la politique et la technologie de l’époque, mais cela séparerait également complètement ces nouveaux films de James Bond des films de Craig’s Bond, qui se déroulent très bien dans le paysage contemporain des temps modernes.

Remonter les choses dans le temps permettrait à la franchise de repartir d’une table rase et donnerait ainsi au nouveau James Bond la chance de se distinguer entièrement de la saga Daniel Craig. En fin de compte, ramener Bond dans un passé lointain ouvrirait une multitude de possibilités à la fois pour le personnage et les histoires racontées par la suite, et le studio serait stupide de ne pas l’envisager.

Pourquoi pas les deux?

L’année prochaine, nous aurons trois versions différentes de Homme chauve-souris sous la forme de Robert Pattinson, Ben Affleck et Michael Keaton. Ne vous inquiétez pas, nous parlons toujours de Bond. Cette pléthore de Batmen nous dit que les jours où l’on s’inquiétait de la confusion du public à propos de franchises potentiellement alambiquées sont révolus, et dans cet esprit, pourquoi ne pas permettre à Lashana Lynch de continuer le monde de Daniel Craig’s Bond et commencer une nouvelle série de films mettant en vedette James Bond dans le passé. Les deux complètement séparés l’un de l’autre.

Cela donnerait non seulement au studio plusieurs franchises avec lesquelles regarder ces signes du dollar tourner, mais cela donnerait également aux fans de James Bond, à la fois les plus traditionnels et les plus contemporains, quelque chose à apprécier sur grand écran. Bien sûr, comme c’est toujours le cas avec de telles franchises tentpole, il existe un risque de sursaturation, mais les aventures du nouveau 007 et les aventures passées de James Bond devraient être plus que disparates et suffisamment distinctes pour que cela ne se produise pas.

Faire les deux donnerait au studio l’opportunité de continuer l’histoire de James Bond tout en faisant bon usage du travail de base laissé par l’ère extrêmement populaire de Daniel Craig.

James Bond recommence

Bien sûr, le résultat peut-être le plus probable pour la franchise James Bond maintenant que Daniel Craig a laissé l’héritage de 007 est un redémarrage complet et total. Les redémarrages sont à la mode depuis quelques années maintenant, avec la première sortie de Craig en Casino Royale agissant en tant que tel pour la franchise Bond en 2006, et il n’y a aucune raison de penser que cela ne fonctionnerait plus.

Par conséquent, il semble très probable que le studio décide de tout recommencer de la même manière, mais cette fois avec un nouvel acteur et une nouvelle esthétique. De nombreux noms célèbres reviennent souvent lors de la discussion sur qui devrait être le prochain à enfiler le célèbre smoking, comme Tom Hardy, Idris Elba et Henry Cavill en tête de liste des favoris des gens. Bien qu’en fonction de l’âge et du profil, il soit beaucoup plus plausible que quelqu’un comme de l’étranger Sam Heughan ou Bridgerton la vedette Régé-Jean Page sera choisie.

De la même manière que Casino Royale a fait pour Daniel Craig, un redémarrage permettrait au public de voir Bond se relever de ses débuts troublés, gagnant son statut double-0 et devenant lentement le formidable espion que le public connaît et aime. Dans cette idée cependant, il y a d’autres possibilités. Là où l’histoire de Craig a commencé lors de ses deux premiers meurtres officiels, le redémarrage pourrait remonter encore plus loin, nous permettant de voir un côté de la vie de Bond qui a été largement inexploré sur grand écran.

Quoi qu’il arrive, comme toujours, James Bond reviendra. Alors, comment aimeriez-vous voir la célèbre franchise continuer?

Sujets : James Bond, Pas le temps de mourir