Où détruire les maisons pour chiens dans Fortnite Chapitre 2: Saison 5, semaine 2

La dernière des quêtes épiques de la semaine 2 est que vous devez détruire des maisons de chien innocentes et les couper en confettis fins. Comme beaucoup de défis de la semaine 2, c’est l’un des plus simples à terminer.

Où détruire les niches pour chiens

Pour terminer cette quête épique dans Fortnite, vous devez détruire trois maisons pour chiens. Le meilleur endroit pour localiser et effacer ces maisons pour chiens est à Holly Hedges. Vous en trouverez plusieurs dans cette zone, et vous pourriez même avoir un coffre à l’intérieur de l’un d’entre eux après l’avoir détruit. Parlez d’un bon garçon!

Pendant que vous explorez Holly Hedges, vous en rencontrerez quelques-uns, mais si vous voulez les emplacements exacts, suivez ce guide YouTube!

Cette quête est l’une des plus faciles à faire sur la carte, avec la destruction de 5 boîtes aux lettres et la traversée d’un anneau flamboyant. La moitié des défis dépend entièrement de la vitesse à laquelle vous atteignez les objets avant les autres joueurs. Le 10 décembre prochain, ce sera une course qui pourra y arriver plus vite. Heureusement, vous n’êtes pas obligé de détruire les trois Dog Houses en un seul match. Il peut être réparti tout au long de la semaine lorsque vous en rencontrez un.

N’oubliez pas que ce défi a été extrait de données, alors le 10 décembre, les détails peuvent changer quelque peu, voire pas du tout. Si tel est le cas, nous veillerons à ce que ce guide soit mis à jour dans les plus brefs délais.

C’est la dernière quête épique de la semaine 2; pour les autres, consultez notre Fortnite Season 5: Week 2 Challenges Guide. Pour plus de détails sur les défis et informations de la saison 5, semaine 2, nous sommes là pour vous!