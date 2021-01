Où détruire les boîtes de pommes et de tomates au marché des fermiers des vergers | Fortnite Chapitre 2 | Saison 5

Pour la semaine 8, défis Fortnite implique beaucoup de conduite et de destruction de choses! Quoi de neuf, hein! Nous espérons que cela ne vous dérange pas de gaspiller de la nourriture!

Où détruire les boîtes de pommes et de tomates au marché des fermiers des vergers

Pour relever ce défi de détruire les boîtes de pommes et de tomates à The Orchards Farmers Market, c’est très simple. Dirigez-vous vers le marché des fermiers des vergers, qui se trouve au nord de Pizza Pit, et détruisez les produits de la manière qui vous convient! Rappelez-vous, c’est une course entre ceux qui arriveront ici le plus rapide, donc la vitesse est essentielle!

Une fois arrivé à l’endroit ci-dessus, vous verrez un marché fermier, avec trois étals différents, des pommes, des bananes et des tomates. Pour ce défi, vous devez détruire les boîtes de pommes et de tomates. Tout ce que vous avez à faire est d’annihiler trois de ces boîtes de produits et le défi est terminé. C’est aussi simple que ça.

Cependant, comme nous l’avons dit ci-dessus, vous aurez beaucoup d’autres concurrents, car une fois que les boîtes de produits ont été détruites, elles sont parties pour le reste du tour. Vous devrez rejoindre un autre jeu et espérer être l’un des premiers à relever ce défi!

