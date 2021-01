Où déterrer les gnomes à Fort Crumpet et à Pleasant Park dans Fortnite Chapter 2 Season 5

Quelques défis de la semaine 5 consistent à trouver des gnomes! Nous ne voyons pas de problème avec ça? Cette quête est simple, donc un moyen rapide d’obtenir ces 20000 XP!

Où déterrer les gnomes à Fort Crumpet et à Pleasant Park

Pour déterrer les gnomes à Fort Crumpet et à Pleasant Park, vous devez vous rendre à ces deux endroits et trouver les deux gnomes enterrés à chaque endroit. Cependant, comme la quête Buried Blue Coin, lorsque vous vous rapprochez de l’endroit pour les trouver, le sol commencera à briller en bleu pour indiquer que vous les avez trouvés! Ensuite, frappez-les avec votre outil de récolte et la quête est terminée.

Pour vous rendre à Fort Crumpet, vous devez vous diriger vers l’est de Sweaty Sands. C’est une forteresse en pierre, vieille de plusieurs années, qui domine le château de corail. Pleasant Park est facile à trouver car il est situé sur la carte, au nord! Dans chaque emplacement, il y a deux Gnomes à trouver. Cependant, vous êtes dans une course pour les atteindre avant les autres, comme si les quatre étaient déterrés, vous ne pouvez pas terminer ce défi avant le prochain match.

En vous rapprochant de l’endroit où le gnome est enterré, une lueur bleue apparaîtra dans le sol, et cette lueur est l’endroit où vous devez frapper avec votre outil de récolte pour déterrer le gnome. Frappez-le plusieurs fois, et c’est à vous!

Parc agréable Gnome # 1 Le premier Gnome est situé dans le parc de Pleasant Park, dirigez-vous vers le coin nord-est du et à côté d’un petit arbre se trouve un monticule de terre. Gnome # 2 Le deuxième Gnome est au nord du premier. Restez à gauche de la route et dirigez-vous vers le nord. Vous verrez finalement la lueur bleue dans le coin de certaines clôtures.

Fort Crumpet Gnome # 1 Entrez dans le fort Crumpet par le côté est et dirigez-vous vers le côté nord du fort. Vous verrez le monticule rougeoyant assez facilement. Gnome # 2 Depuis le premier gnome, dirigez-vous vers le coin sud-ouest et vous verrez un espace dans le mur à gauche d’un banc rouge. Le Gnome est enterré dans cet espace dans le mur.



Si vous rencontrez des difficultés pour localiser l’un des quatre Gnomes, regardez cette vidéo YouTube pour savoir où les trouver.

