Où conduire à travers les anneaux enflammés dans Fortnite Chapitre 2: Saison 5, semaine 2

Traverser Flaming Rings semble être un défi récurrent qui apparaît une ou deux fois par saison. La seule différence est l’emplacement des anneaux enflammés sur la carte. C’est l’une des quêtes épiques que vous devez faire dans la saison 5 de la semaine 2.

Où conduire à travers les anneaux enflammés

Les anneaux de flammes de Fortnite se trouvent au nord de Parc agréable et à l’est de Forteresse furtive. Même si le défi n’est pas encore en direct, vous verrez trois rampes installées le long du chemin de terre entre ces deux endroits.

Bien sûr, les anneaux flamboyants ne sont pas encore actifs, cela se produit le 10 décembre, mais en regardant en arrière en mode Replay, vous pouvez voir que ces rampes sont là où les anneaux flamboyants apparaîtront. Pour relever le défi, procurez-vous un véhicule, dirigez-vous vers le nord après Pleasant Park, montez la rampe et traversez l’un de ces anneaux enflammés.

C’est vraiment l’un des défis les plus faciles à relever dans la semaine 2. La seule difficulté que vous rencontrerez est si tout le monde tente d’y parvenir simultanément, et alors un chaos absolu s’ensuivra. Avec beaucoup de cadavres et d’épaves brûlées au bord du chemin de terre! Cependant, si vous parvenez à traverser l’un des anneaux enflammés – véhicule intact, la quête épique sera terminée!

N’oubliez pas que ce défi a été trouvé par l’exploration de données, et lors de la publication officielle, les défis peuvent avoir été modifiés d’une manière ou d’une autre. Si tel est le cas, nous mettrons à jour l’article dès que possible!

C’est la cinquième quête épique de la semaine 2; pour les autres, consultez notre Fortnite Season 5: Week 2 Challenges Guide. Pour plus de détails sur les défis et informations de la saison 5, semaine 2, nous sommes là pour vous!