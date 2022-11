Où Black Panther: Wakanda Forever est temporairement installé dans le MCU

merveille

Black Panther : Wakanda Forever a suscité la curiosité du fandom Marvel qui veut tout savoir sur le film. Où siège-t-il temporairement dans le MCU?

©IMDBPanthère noire : Wakanda pour toujours

Panthère noire : Wakanda pour toujours suivra les alternances dans la vie des personnages les plus proches de T’Challa après la mort du puissant protecteur de la nation africaine peu avant qu’une menace ne vienne des profondeurs de l’océan avec Namor menant l’attaque du peuple Talocan à la surface. Maintenant, Shuri, Ramonda, Nakia, Okoye et M’Baku doivent être l’espoir d’une guerre inattendue.

Avec Doctor Strange dans le multivers de la folie explorer le multivers et Avengers : Fin de partie faire du voyage dans le temps une réalité, il peut être difficile de placer les films et séries de la phase 4 du MCU dans une chronologie claire et précise. Cependant le producteur Nate Moore répondu à Cinémablend sur le moment où l’histoire de Panthère noire : Wakanda pour toujours.

« Ce film se déroule clairement après Spider-Man : No Way Home et Eternals. Je pense que cela se produit probablement en même temps que Thor : Love and Thunder. »dit Moore. « New Asgard existe dans notre film. Et cela arrive presque en même temps qu’Ant-Man And The Wasp : Quantumania, qui sortira en février.a précisé le producteur du film réalisé par Ryan Coogler.

Quand se déroulent les événements de Black Panther 2 ?

Après le saut dans le temps de 5 ans qui s’est produit entre guerre à l’infini Oui fin du jeu, Spider-Man : Pas de retour à la maison se passe environ un an après ces événements, vers novembre 2024. Cela signifie que Panthère noire : Wakanda pour toujours tombe quelque temps après cette date, mais identifier un mois et une année spécifiques peut être une tâche vraiment difficile, même pour Nate Moore.

Le producteur a ajouté à propos de cette question particulière : « Je ne pourrais pas te le dire. Je pourrais vous dire où il se situe par rapport aux autres films, car nous avons essayé de le faire un peu chronologiquement. Mais si vous me demandez, si vous pointez une arme sur ma tempe, honnêtement, je me trompe probablement. »était la réponse concernant l’emplacement temporaire de Panthère noire : Wakanda pour toujoursdans le MCU. Le film s’ouvre ensuite 11 novembre!

Panthère noire : Wakanda pour toujours étoiles Angela Bassett comme Ramonda, Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okoye, Martin Freeman comme Everett K. Ross, Winston Duke comme M’Baku, Dominique Thorne comme Riri Williams et Tenoch Huerta comme Namor. . La bande contient des livres de Ryan Coogler et Joe Robert Cole.

