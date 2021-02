Où analyser un serveur sur un Surface Hub | Fortnite | Quêtes épiques de la semaine 13

Cette semaine, Fornite apporte enfin un but à ces bases souterraines qui sont placées à plusieurs endroits de l’île! L’une des quêtes qui vous sera confiée est d’analyser l’un de ces serveurs sur ces hubs. Il existe trois hubs (et emplacements de serveurs) différents, mais vous n’avez besoin d’en faire qu’un pour relever le défi!

Où analyser un serveur sur un Surface Hub

Puisque les serveurs sont souterrains, nous ne pouvons pas placer exactement le point sur la carte quant à leur emplacement exact. Au lieu de cela, pour plus de clarté, nous avons eu des points de vue sur les entrées à chaque hub, et à quoi ressemblera votre vue lorsque vous approcherez des serveurs! Voici la liste complète, du plus facile au plus difficile à trouver.

Havre de chasseur

Ce hub est sur le bord ouest de Hunter’s Haven. Cela ressemble à un petit bâtiment avec peu de choses, mais cela mène en fait à un sous-sol en dessous! Si vous entrez dans cette zone par l’entrée indiquée ci-dessus à gauche, vous descendrez les escaliers et directement à travers la salle centrale sera le serveur que vous devez scanner!

En rapport: Où se baigner dans la piscine violette à Steam Stacks – Guides de jeu Pro

Colisée colossal

Ce hub est déguisé par une porte qui se fond dans le reste du Colisée. Entrez dans le Colisée par l’entrée sud, tournez à gauche, puis descendez d’un niveau. L’emplacement approximatif de l’une des portes métalliques du Colisée est indiqué ci-dessus. Cela bloquera votre vue sur les escaliers menant à ce hub. Lorsque vous entrez, vous descendez les escaliers pour atteindre la pièce principale. Dans la petite pièce à l’étage supérieur de cette zone se trouvent les serveurs que vous pouvez scanner.

Forteresse furtive

Ce hub est le plus difficile à trouver et est très bien caché dans les ruines de Stealthy Stronghold. Si vous regardez l’image ci-dessus, vous verrez que nous avons mis en évidence l’emplacement approximatif de cette entrée. Il n’y a pas de porte au niveau inférieur. Au lieu de cela, vous rechercherez un trou brisé dans le sol qui descend en dessous. Une fois que vous descendez, vous descendez les escaliers jusqu’à la zone principale. En face de l’escalier, il y aura une porte au niveau inférieur de la pièce centrale. Les serveurs sont là-dedans!

Avec ce guide, vous devriez pouvoir trouver facilement au moins un des serveurs. Passez avec votre équipe et dirigez-vous vers le plus proche près de chez vous pour un bon XP rapide!

Besoin d’aide pour d’autres défis de la saison 5? Consultez notre guide des défis de la saison!