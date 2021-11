Où acheter les meilleures chaussures de sécurité ?

De nombreux corps de métier présentent des risques au quotidien. Soudeurs, plombiers, électriciens, salariés d’usine… tous sont exposés à des dangers potentiels lors de l’exercice de leurs fonctions. De manière à être protégés en toutes circonstances et de réduire grandement les risques d’incident, ces derniers sont équipés de matériels spécialisés, parmi lesquels nous retrouvons les chaussures de sécurité. Spécialement conçues pour offrir une protection complète à vos pieds, celles-ci sont résistantes aux chocs et bien d’autres agressions. Nous vous conseillons ici afin que vous puissiez trouver les meilleurs modèles pour vos employés.

Les chaussures de sécurité : une obligation de l’employeur

Vous l’aurez compris, de nombreux métiers peuvent s’avérer dangereux et nécessiter une protection particulière afin de limiter les risques lors de l’exercice quotidien. Il peut alors s’agir d’un casque, de gants, vêtements, ou encore de chaussures de sécurité. Ces dernières sont souvent retrouvées puisque les pieds sont exposés à de nombreux chocs, perforations et autres dommages. Ainsi, ces dernières sont généralement composées d’une coque rigide protectrice sur le dessus, ainsi que d’une semelle antiperforation. Vous trouverez également des modèles résistants aux températures extrêmes, substances chimiques, risques électriques, etc. En cas d’incident, vos pieds et ceux de vos salariés sont alors protégés.

En règle générale, l’employeur est dans l’obligation de fournir ses employés afin que ces derniers puissent réaliser les tâches confiées en toute sécurité. Il devra alors s’assurer que ceux-ci disposent de modèles en accord avec leurs fonctions, c’est pourquoi nous vous guidons ici dans votre achat.

Quels critères pour choisir vos chaussures de sécurité ?

De manière à ce que vos employés puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, il est indispensable de leur fournir une paire de chaussures de sécurité en accord avec leur utilisation. Ainsi, selon le corps de métier, le modèle choisi peut grandement varier puisque chacun peut avoir des exigences et besoins différents. À titre d’exemple, les activités pour lesquelles une certaine flexibilité du pied est requise en raison d’accroupissements réguliers ou autre, il conviendra de favoriser des chaussures souples et légères.

Lorsque vous choisissez des chaussures de sécurité pour vos employés, il est également indispensable de se poser la question des normes. En effet, ces dernières sont conçues selon certaines normes et réglementations afin de garantir leur efficacité sur les différents lieux de travail. En fonction du métier concerné, les modèles choisis devront obligatoirement répondre à ces dernières. Nous en distinguons deux catégories principales :

S1P et S1 : logistique, industrie, automobile, etc.

S3 : BTP, agriculture, espaces verts, etc.

En sélectionnant la bonne paire de chaussures de sécurité pour vos employés, vous garantissez leur sécurité jour après jour, tout en leur proposant un confort des plus agréables.

Quels sont les meilleurs fournisseurs pour vos chaussures de sécurité ?

De manière à pouvoir offrir les meilleures conditions de travail à vos salariés, retrouvez ici une sélection de fournisseurs spécialisés dans les équipements de travail.

Vetementpro.com

Spécialisée dans la vente de tenues professionnelles, la boutique Vetementpro.com s’est développée afin d’aider les entreprises à se fournir de manière simple et rapide. Vous trouverez alors tous les équipements nécessaires, classés par types de métier, afin de protéger vos employés en seulement quelques clics. De manière à répondre à tous vos besoins, la plateforme met en avant diverses marques spécialisées et à des prix intéressants.

ManoMano

Fondé en 2013, ManoMano a pour objectif de fournir les particuliers et professionnels d’une multitude d’équipements liés à l’univers du bricolage et du jardinage. Avec des bureaux répartis en France et en Europe, ManoMano s’impose sur le marché en proposant une très large gamme d’équipements spécialisés, parmi lesquels nous retrouvons les chaussures de sécurité. Toutefois, une telle plateforme peut avoir l’inconvénient de ne pas avoir un SAV dédié aux chaussures de sécurité, ce qui peut s’avérer gênant en cas de problème.

Le choix de la rédaction : SoSecu

Spécialisé dans la vente de chaussures de sécurité, SoSecu met du cœur à l’ouvrage pour vous proposer des paires en tous genres, adaptées à tous vos besoins. En fonction des nécessités, vous aurez la possibilité de choisir vos modèles par marques, catégories ou normes afin de cibler avec précision la paire de chaussures idéale pour vos employés. Pour chaque achat, vous bénéficierez de l’expertise de spécialistes pour vous conseiller, d’une livraison rapide ainsi que d’un paiement sécurisé en toutes circonstances.