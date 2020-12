Où acheter des masques dans Red Dead Online

Une fonctionnalité du mode histoire de Red Dead Redemption 2 était la possibilité de porter un bandana ou un masque pour couvrir votre visage. Couvrir votre visage, à son tour, garderait votre identité secrète lorsque vous commettez des crimes dans le jeu. Cette petite fonctionnalité intéressante est également une chose récurrente dans Red Dead en ligne.

However, vous n « avez pas d » accès immédiat aux bandanas ou aux masques comme vous l « avez fait en mode histoire dans Red Dead en ligne, alors où exactement pouvez-vous en trouver et en acheter un dans le jeu? Eh bien, si vous continuez à lire, ci-dessous, je vais expliquer et répondre à cette question et plus encore.

Comment acheter des masques dans Red Dead Online

En bref, pour acheter des masques dans Red Dead Online, vous devez ouvrir le catalogue en jeu et afficher la section des accessoires. Sous les bandanas et les cravates, vous pouvez trouver divers bandanas; Cependant, il n’y a pas encore de masques complets disponibles dans ce catalogue. Pour cette raison, si vous voulez quelque chose pour couvrir votre visage tout en commettant des crimes en mode en ligne, vous aurez besoin d’un bandana. Cela dit, vous pouvez acheter les bandanas suivants dans le catalogue d’objets du jeu.

Bandana à motifs – 40 €

Bandana garni – 21,50 €

Bandana froncé – 2 or

Bandana uni – 20,25 €

Les bandanas énumérés ci-dessus sont les seuls masques achetables dans le jeu, vous devez donc l’acheter dans le catalogue si vous en voulez un. Si vous n’avez pas assez d’argent ou assez d’XP, consultez notre guide XP ici pour obtenir de l’aide à ce sujet.

Cependant, pendant Halloween, Red Dead en ligne accueillera un événement spécial des Fêtes et ajoutera des masques exclusifs sur le thème d’Halloween à la boutique de Madame Nazar en octobre. Donc, si vous voulez obtenir plus de masques, vous devrez attendre le prochain événement; quand c’est à nouveau à cette époque, trouvez simplement Madame Nazar et achetez-lui les masques.

Pour plus de guides sur Red Dead Redemption, consultez sa page de jeu ici. Je vous recommande de consulter notre guide des rôles pour vous aider à choisir le meilleur rôle dans le jeu qui vous convient.