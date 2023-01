Où a été tournée The Lying Life of Adults, la nouvelle série Netflix

NETFLIX

La fiction italienne qui adapte le livre d’Elena Ferrante fait fureur sur la plateforme de streaming. Découvrez quels étaient leurs emplacements les plus impressionnants !

©NetflixLa vie mensongère des adultes, la nouvelle série italienne en streaming.

Un nouveau série italienne vole déjà tous les regards sur Netflix. Il s’agit de La vie mensongère des adultes, une fiction arrivée sur la plateforme de streaming il y a tout juste deux jours et qui a rapidement réussi à se classer parmi les productions les plus vues du moment. Et bien que son intrigue soit plus que captivante, l’un des aspects qui contribue à son succès est ses emplacements impressionnants. Où a-t-il été filmé exactement ?

La vie mensongère des adultes présente la transition de Giovanna de l’enfance à l’adolescence. Cela se passe dans la décennie de 1990, de sorte que les sites présentés à l’écran ont un aspect un peu moins moderne. « Sa recherche d’un nouveau visage, après le visage heureux de l’enfance, oscille entre deux Naples de sang qui pourtant se craignent et se détestent : la Naples du dessus, qui porte un beau masque, et celle du dessous, qui se veut excessif et banal», explique le synopsis officiel.

Ainsi, l’histoire se déroule dans la ville la plus peuplée du sud de l’Italie, qui à son tour se distingue pour être la capitale de la région de campanie. « Giovanna est tiraillée entre les deux, tantôt en chute, tantôt en escalade, déconcertée par le fait que, qu’elle soit en haut ou en bas, la ville semble n’avoir ni réponse ni issue.», ajoute la description publiée par Netflix. En ce sens, la série montre deux visages de la ville très différents l’un de l’autre.

+ La vie mensongère des adultes : où a-t-elle été enregistrée ?

Les scènes qui se déroulent dans l’appel « Naples d’en haut » Ils se déroulent dans différents sites touristiques. Par exemple, vous pouvez distinguer le golfe de Naples entouré par le Vésuve, les 13 rampes de San Antonio qui relient les zones de Chiaia et Mergellina avec Posillipo et le point de vue de ce dernier quartier. De même, le village de Marechiaro peut être distingué, ainsi que la Piazza del Plebiscito et la colline Pizzofalcone.

En mentionnant le « Naples d’en bas », l’histoire se déroule à Poggioreale, un quartier situé dans la partie orientale de la ville qui borde San Pietro a Patierno, Barra et Ponticelli, Zona Industriale, Vicaria et San Carlo all’Arena. De cette façon, les palais Gianturco et Poggioreale sont présentés, à partir desquels vous pouvez voir le Centro Direzionale.

