Où a été tourné Passion of Gavilanes 2 ?

Pasión de Gavilanes 2 commence par un crime pour que les enfants d’un des couples principaux doivent sortir pour prouver leur innocence. Où a-t-il été enregistré ?

La deuxième saison de la série Passion des faucons j’arrive à Netflix et avec cela, nous avons pu voir comment ces personnages ont été contraints de faire face à de nouveaux défis qui cherchent à nuire à leur famille. Le crime traumatique d’un enseignant ébranle ces personnages qui doivent sortir pour prouver leur innocence ainsi que mettre en jeu leur loyauté et leur amour les uns pour les autres.

Beaucoup se demandent si l’hacienda de Éperviers Passion 2 est le même que les épisodes originaux. L’endroit est un restaurant situé à Bogotá appelé El Pórtico et construit dans les années 1960. Actuellement, ce lieu emblématique est également un centre d’événements et de congrès, en plus d’être, une fois de plus, un lieu pour la deuxième série d’épisodes du Show.

« Tout a commencé avec une petite maison. Il y avait des vaches et il y avait le portique, l’arche de pierre que mon père a apportée en 1967, de la Plaza de Bolívar. L’arc était dans la démolition de la maison de la famille Rodríguez Maldonado. Un an plus tard, ma mère voulait créer une entreprise »a raconté l’histoire du lieu Jorge Padilla, l’un des fils des fondateurs de l’Hacienda de Passion des faucons lieu avec activité en dehors du salon.

Éperviers Passion 2 surprenez votre public avec les lieux dans lesquels se déroulent les différents événements de l’histoire. Où a-t-il été enregistré ? La réponse est Villa de Leyva, une municipalité située dans la province de Ricaurte dans le département de Boyacá. Elle est située à 40 km à l’ouest de Tunja, la capitale du département, et à 165 km de Bogotá, la capitale du pays.

Cette ville a une histoire intéressante en plus d’être le lieu où Éperviers Passion 2, car après sa fondation en 1572 sous le nom de Villa de Santa María de Leyva, elle a également été reconnue comme monument national en 1954, Pueblo Patrimonio en 2010, et figure sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce n’est pas un caprice de dire que la production de ce programme a choisi où mener consciencieusement l’action.

La ville se caractérise par le maintien d’un style architectural colonial avec une grande variété de paysages ruraux allant de la zone paramo, avec ses sources et réservoirs d’eau, à la zone désertique, en plus d’être habitée par une grande variété d’espèces indigènes. L’une des caractéristiques du lieu est sa gigantesque place principale pavée qui est protégée par d’anciennes constructions d’origine coloniale.

