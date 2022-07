Où a été tourné La Viuda de los Jueves, le film argentin arrivé sur Netflix

in

La Viuda de los Jueves était l’une des premières du week-end sur Netflix et nous vous donnerons ici quelques détails sur sa production, comme son lieu d’enregistrement.

©NetflixOù a été tourné La Viuda de los Jueves, le film argentin qui est arrivé sur Netflix.

le service de streaming Netflix a renforcé ses relations avec l’Argentine et ces derniers temps, ils n’ont cessé d’avoir des versions originales du pays, telles que La frange Soit Le Royaume, mais ils ont également choisi une voie intéressante en acquérant les droits de distribution de certains contenus qu’ils possèdent déjà depuis plus d’une décennie. C’est le cas de La veuve du jeudiun film récemment ajouté au catalogue.

C’est le film sorti en 2009 et réalisé par Marcelo Pineyro, qui a également travaillé sur le scénario avec Marcelo Figueras, d’après le roman homonyme de l’écrivaine argentine Claudia Piñeiro. À l’époque, il obtient d’excellentes notes de la part de la critique nationale et internationale, au point de mener le long métrage à obtenir 14 nominations aux Sur Awards, dont celui du meilleur film et réalisateur.

Sa prémisse présente une communauté de « Altos de la Cascada », un quartier privé où vivent des familles de la classe supérieure dans les années 2000. Tout change lorsque trois cadavres apparaissent flottant dans une piscine et il s’empresse de le qualifier d’accident, mais c’est le point de départ de certains des mariages qui habitent le lieu. Tano, Teresa, Ronnie, Mavy, Martín, Lala et Carla sont le visage visible d’un secteur de la société, à un moment précis.

Dans ce drame de 122 minutes, vous pourrez voir des visages bien connus de la scène argentine, tels que Leonardo Sbaraglia, Pablo Echarri, Gloria Carrá, Ana Celentano, Ernesto Alterio et Gabriela Toscano. Dans son casting, vous trouverez également Roberto Antier, Juan Diego Botto, Gabo Correa, Camilo Neck Viale, Adrián Navarro, Vera Spinetta et Juan Viale.

+Où la Veuve du jeudi a-t-elle été filmée ?

Comme c’est souvent le cas avec ces longs métrages à gros budget, il y a une coproduction entre Argentine et Espagnedonc une partie de ce qui a été vu dans le film a été filmé dans un hôtel de la ville de Buenos Airesqui n’a pas été précisé au moment de son démarrage en mars 2009. D’autre part, les acteurs se sont rendus en Europe pour un plateau d’enregistrement préparé dans le Études de la Ville Lumière à Alicantepour trois semaines.

