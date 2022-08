Où a été tourné House of the Dragon ?

HBO

Le spin-off de Jeu des trônes a fait ses débuts dimanche dernier et a officiellement confirmé aujourd’hui sa deuxième saison.

©IMDBCe dimanche, le deuxième épisode arrivera sur HBO et HBO Max.

Ce dimanche est venu à l’écran de HBO la première saison de Maison du Dragonle spin-off de Jeu des trônes qui aura un premier versement de dix épisodes et qui a officiellement confirmé aujourd’hui un second (ce qui avait été répandu depuis mai). La production inspirée du travail de George RR Martin, feu et sangse concentre sur l’histoire de Maison Targaryen près de 200 ans avant les événements vus dans le spectacle dans lequel il a joué Emilia Clarke. Pour les amateurs de tourisme cinéphile, nous avons quelques lieux à noter en pensant à de futurs voyages en Europe.

+Les emplacements de la Maison du dragon

9 – Cornouailles

Il est situé dans le sud-ouest de l’Angleterre et est le pays de château saint michel, qui s’accompagne de bâtiments du XIIe siècle. C’est le même château qui a été utilisé dans le film dracula qui a joué Frank Langella et Laurence Oliver. Dans la série, il a été choisi comme espace pour représenter Driftmark, la maison de les Velaryon. A proximité se trouve la crique Anse Kynanceplein de grottes, où le camp de les Velaryon. De plus, il faut mentionner plage de Holywelloù ils ont également tourné quelques scènes entre Démon et Rhaenyra Targaryens.

8-Derbyshire

La production a installé son camp à Castleton et a tourné autour de cette zone. Ainsi, ils ont pris des places comme Cave Dale et Eldon Hill. Plusieurs scènes montrant des vallées et des collines enneigées ont été tournées dans cette région.

7-Hampshire

Dans ce lieu situé au sud-est de l’Angleterre et dans l’un des nombreux comtés de Winchester, les scènes liées au tournoi ont été filmées.

6 – Cáceres

Cette ville espagnole est surtout connue des adeptes de Jeu des trônes car c’est le même qui a été utilisé dans la série originale pour remplacer King’s Landing. De plus, il a servi à remplacer Dubrovnik, qui n’a pas été utilisé cette fois. Nous verrons apparaître diverses rues et sculptures le long Maison du Dragon.

5 – Trujillo

Tout comme Cáceres, à moins de 30 minutes à l’est, cette ville espagnole a également été choisie pour représenter une partie de King’s Landing et a également été vue dans jeu des trônes.

4 – Grenades

Située en Espagne, cette ville offrira un nouvel emplacement à l’univers de Jeu des trônes. Il s’agit de Château de Calahorraconstruit au XVIe siècle, dont trop de détails sur son utilisation n’ont pas encore été révélés.

3 – Lloret de Mar

Toujours en Espagne, dans ce cas, nous verrons les jardins de Santa Clotilde. Là, ils tournaient quelques scènes entre fin octobre et début novembre l’année dernière. Cet endroit était déjà visible dans la première diffusion de la série.

2-Monsanto

Monsanto est un endroit qui se trouve en Espagne, près de Cáceres mais aussi au Portugal. Elle était connue sous le nom de Stone City pour son architecture et son nom vient d’un château médiéval en ruine.

1 – Les études du Hertfordshire

En plus de filmer dans des lieux réels, il convient de noter que Maison du Dragon était également en charge du tournage sur le plateau avec les mêmes technologies que celles vues dans Le Mandalorien et ses écrans LED géants qui permettent d’émuler pratiquement n’importe quel scénario. La donnée de couleur est que l’étude de Warner Bros. à Leavesden, Hertfordshire, connu pour avoir été le lieu où une partie de Harry Potter.

