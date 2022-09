in

Netflix

Journal d’un gigolo est l’une des séries Netflix à succès aujourd’hui et dans Spoiler nous allons vous dire où cette production a été enregistrée. Attentif!

©NetflixJournal d’un gigolo

le spectacle de Netflix Journal d’un gigolo suit les alternatives dans la vie d’Emanuel, un jeune homme qui vient de vivre des lacunes dans le passé, mais grâce à Minou, il réussit en tant qu’escorte séduisante qui conquiert des femmes riches. Sa vie va changer à jamais lorsque l’un de ses clients les plus récurrents, Ana, l’engage pour conquérir sa fille Julia. Bientôt il tombera amoureux de la jeune femme et Ana deviendra assez jalouse pour compliquer la situation.

la série de Netflix est sorti le 7 septembre et est une coproduction de Telemundo créé par Sébastien Ortega. Il comporte 10 épisodes dans lesquels se déroule cette histoire pleine de romance, de séduction, de mystère et bien d’autres condiments qui en ont fait l’une des entrées les plus appréciées par les abonnés de Le N rouge ces derniers temps.

Où a été tourné Diary of a Gigolo ?

le casting de Journal d’un gigolo est composé d’espagnol Jésus Castroprotagoniste reconnu du film Le garçon; Victoria Blancun artiste argentin, formé au Centre d’éducation artistique Frida Kahlo, qui s’est distingué dans le passé pour être le protagoniste de A la recherche de Frida Oui Fabiola Campomanesqui a de l’expérience dans le monde des feuilletons télévisés, faisant ses débuts en 1993 dans Les parents pauvres.

Journal d’un gigolo devenue l’une des fictions les plus captivantes du catalogue de Netflix grâce à une histoire sur un monde méconnu du grand public. Nous faisons référence au métier d’Emanuel, celui d’être un séducteur professionnel qui s’immerge pleinement dans la vie de ses clients pour les séduire et s’attribuer le mérite de cette relation. Bien sûr, jusqu’à ce qu’il rencontre Julia et découvre le véritable amour…

où a-t-il été filmé Journal d’un gigolo? Beaucoup penseront que la coproduction de Telemundo qui a été créée en Le géant du streaming a été enregistré au Mexique, mais la réponse est en fait un autre pays d’Amérique latine. Journal d’un gigolo Il a été entièrement tourné en Argentine, le pays où est né son créateur, le talentueux Sebastián Ortega, reconnu pour plus d’un titre à succès. Ça va?

