Où a été tourné Bullet Train ?

Le film mettant en vedette Brad Pitt et Joey King a été réalisé par David Leitch, l’homme responsable de la fabrication piscine morte 2 avec Ryan Reynolds.

©IMDBBrad Pitt, la figure principale du casting.

Avec des avis moins positifs que prévu, Train à grande vitesse a commencé sa tournée dans les salles avec ce qui était sa première étape : le week-end d’ouverture (qui a encore deux jours). La production mettant en vedette Brad Pitt et Joey King vise à clôturer ses quatre premiers jours à l’affiche avec un box-office proche des 30 millions de dollars aux Etats-Unis et la promesse de continuer à encaisser dans le reste du monde, principalement au Japon où se déroule une grande partie de l’action.

Il est vrai que la presse spécialisée n’a pas été très favorable à ce titre réalisé par David Leitchqui a un peu plus de 50 % d’approbation en Tomates pourriesmais la réalité est que si Train à grande vitesse n’en demandez pas trop est un film d’action très agréable. L’histoire tourne autour d’un groupe de criminels qui montent dans un train rapide en provenance du Japon et doivent terminer leurs missions respectives avant qu’il ne s’arrête, ne sachant pas qu’ils sont en fait tous connectés les uns aux autres, principalement à partir d’une mallette.

Bien que le Japon soit l’un des marchés vers lesquels il pointe le plus Train à grande vitesse, même avec des graphismes écrits avec les symboles qui caractérisent la langue du pays asiatique, seuls quelques fragments ont été tournés sur le territoire japonais. Les parties dans lesquelles se reflétait la plus grande technologie du pays ont été capturées dans l’un des centres commerciaux les plus importants de Tokyo, Akihabara, également connu sous le nom de « quartier électronique » pour le grand nombre d’articles de dernière génération qui peuvent être obtenus.

+La ville nord-américaine où le Bullet Train a été filmé

Le reste du film mettant en vedette Brad Pitt Il a été tourné principalement aux États-Unis. Où? La ville qui a été la plus utilisée pour filmer la production était Los Angeles, à partir de différents points qui ont servi à Leitch pour diriger les fils de ce film d’action amusant. Parmi elles, la plus importante était l’une des études qui images sony a dans la ville californienne, qui est située à Culver City.

Train à grande vitesse il a également utilisé d’autres lieux pour montrer son histoire (notamment dans les séquences qui se déroulent à l’extérieur du train). Les deux points les plus importants qui se démarquent à Los Angeles qui ont servi d’axe de tournage et que vous pouvez visiter si vous visitez la ville étaient le Barclay Hotel, situé sur la 4e rue au centre-ville de Los Angeles, et à Lancaster, une ville c’est à environ une heure de Los Angeles, dans l’état de Californie.

