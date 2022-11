Où a été tourné Beyond the Universe, le film Netflix

Netflix

Netflix a créé Beyond the Universe, l’un des films qui a reçu le plus de vues la semaine dernière, et son public se demande où il a été tourné. Ici, nous allons vous dire!

©NetflixOù a été filmé Beyond the Universe, le film Netflix.

au-delà de l’univers est venu au service de streaming Netflix le 27 octobre et se positionne actuellement comme l’un des titres les plus joués au monde. C’est un film réalisé par Diego Freitas qui mélange des genres comme le drame et la romance, deux assaisonnements qui ont captivé le public au point d’obtenir une certaine popularité en ce moment. Face à cet intérêt, les téléspectateurs sont curieux et s’interrogent : Quels sont leurs emplacements réels ?

Sa prémisse se concentre sur la brillante pianiste Nina, qui doit faire face aux problèmes de souffrance du lupus, une maladie auto-immune qui peut affecter n’importe quelle partie du corps, dans son cas le rein. Nina est surprise de ressentir un lien fort avec Gabriel, un médecin de l’équipe qui la soigne, et qui l’aidera à surmonter ses insécurités alors que la jeune femme relève le défi de jouer en public avec un grand orchestre.

Diego Fleitas et Ana Reber ont écrit le scénario, avec un casting composé de : Henrique Zaga, Giulia Be, Viviane Araújo, Joao Miguel, Joao Cortes, Denise Del Vecchio, Othon Bastos, Guilherme Rodio et Leo Bahía, entre autres. Bien que les critiques aient été mitigées dans la presse internationale, il faut souligner que le public l’a fortement soutenu et cela est démontré par le site Web Rotten Tomatoes avec un taux d’approbation de 98%.

+Où a été tourné Beyond the Universe ?

Le film a pour origine Brésil, par ce que ses enregistrements s’ont menés à terme dans quelques des villes les plus soulignées de la nation. Cela s’est déroulé entre novembre 2021, lorsque la photographie principale a commencé, jusqu’en janvier 2022. Il s’agit d’une autre des productions de la plateforme qui a travaillé pour se développer en Amérique latine, sur l’un des marchés les plus puissants de la région.

Bien qu’ils aient utilisé des populations différentes, au-delà de l’univers Il a été principalement tourné en Saint Paul, la ville la plus peuplée du Brésil, et ses environs. Comme précisé, l’équipe de production s’est installée dans un camp à divers endroits pour prendre des clichés de la zone urbaine et des décors appropriés qui ont été utilisés dans le film qui reste parmi les plus regardés de Netflix.

