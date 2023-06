Où a été tourné And Just Like That 2 ?

in

HBO Max

Ces lieux que vous pourriez reconnaître dans ce second volet.



© HBOMaxVoici quelques-uns des endroits que vous pourrez voir dans la saison 2

Les premiers chapitres de Et juste comme ça première du 22 juin au HBO Max et nous vous parlons dans où la série glamour qui suit l’histoire de le sexe et la ville.

Bien que la série joue à New York, la saison 1 nous a montré des endroits en Europe et on peut toujours s’attendre à des intérieurs luxueux et des restaurants qui valent le détour.

+ Où And Just Like That 2 a-t-il été tourné ?

L’ancien appartement de Carrie situé au Upper East Side au 245 E. 73rd St, mais l’extérieur du bâtiment est en fait 665, rue Perry à West Village .

situé au au 245 E. 73rd St, mais l’extérieur du bâtiment est en fait . Maison de l’Upper East Side de Charlotte : le luxueux appartement dispose de la seule vraie adresse de la série : 930, avenue du Parc et les intérieurs violets reflètent le luxe traditionnel de Charlotte.

: le luxueux appartement dispose de la seule vraie adresse de la série : et les intérieurs violets reflètent le luxe traditionnel de Charlotte. La maison de Miranda à Brooklyn : Miranda et Steve partagent une maison à Brooklyn située dans le quartier historique de Prospect Heights .

: Miranda et Steve partagent une maison à Brooklyn située dans le . La maison de Lisa Todd Wexley: Le luxueux domaine de Lisa Il est situé au 76 et Park AvenueC’est du moins ce qu’il semble de leurs extérieurs. Le département est peut-être le plus luxueux de tous les protagonistes.

comme tu peux le voir saison 2 de Et juste comme ça Il a été tourné à New Yorknous pouvons voir des scènes d’Europe, mais la plupart se déroulent dans The Big Apple avec restaurants comme Danieldans l’Upper East Side ; Nello, un établissement de cuisine italienne dans le même quartier ; et poppiun café italien, également l’Upper East Side.

Diplômée en journalisme spécialisée dans le divertissement et la culture avec plus de huit ans d’expérience dans les médias au Mexique. Reportages cinématographiques, séries, expositions et concerts. Depuis 2023, il est écrivain de divertissement chez Spoiler.

