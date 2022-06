Où a été enregistrée la saison 2 de « La guerre des voisins » ?

La deuxième saison de « guerre des voisins” a atteint la plate-forme Netflix le 17 juin, tous les chapitres sont donc désormais disponibles sur la plateforme de streaming susmentionnée, faisant le bonheur de milliers de fans qui apprécient chacun des épisodes et les problèmes des deux principales familles.

En raison de la tournure que la série a prise pour cette deuxième partie, il y a un changement de lieu très évident, tant d’adeptes de la plateforme doivent se demander où a été enregistrée la suite de cette production qui est tombée amoureuse de milliers dans diverses parties de le monde avec sa première saison.

C’est pourquoi, dans cette note, nous vous donnerons quelques détails sur l’enregistrement et, en particulier, sur le lieu où les chapitres de la série mexicaine ont été filmés, ce qui a provoqué une acceptation notable dans Netflix.

OÙ A ÉTÉ ENREGISTRÉ « WAR OF NEIGHBORS 2 » ?

Ana Layevska, qui joue Silvia Spinozal’un des personnages principaux de « La guerre des voisins », dans une interview pour El Informador a parlé de Guadalajarala ville dans laquelle les nouveaux épisodes ont été enregistrés.

De la même manière, il a donné plus de détails sur la façon dont c’était de travailler dans cette ville, laissant un souvenir agréable pour elle et, sans aucun doute, aussi pour toute l’équipe qui faisait partie de la deuxième partie du projet en question.

« C’est une série que nous avons fièrement enregistrée à Guadalajara. C’était très sympa, surtout les gens de Tlaquepaque, divin, qui était maintenant là où nous devions enregistrer la deuxième saison »dit Anne.

Ana Layevska a donné vie à Silvia Espinoza dans « La guerre des voisins » (Photo : Netflix)

LE CONTEXTE DE LA DEUXIÈME SAISON DE « NEIGHBORS WAR » ET SON MESSAGE

Dans la même interview, l’actrice était encouragée à faire une réflexion basée sur l’histoire à laquelle elle participe et tenant compte du fait que son personnage a perdu tout le confort qu’elle avait pour aller vivre dans un quartier plus humble et repartir du bas.

« Le message est qu’il y a des choses bien plus importantes que l’argent, car comme le dit la chanson, ‘l’argent n’est pas la vie' »a ajouté l’actrice de 40 ans.