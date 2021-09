Otis et Maeve se réunissent-ils dans Sex Education saison 3 ? La fin de Cliffhanger expliquée

Otis et Maeve s’embrassent-ils dans Sex Education saison 3 ? Voici leur voyage de la saison 3 expliqué, y compris ce que signifie cette fin de cliffhanger pour la saison 4.

Éducation sexuelle la saison 3 est enfin là, ce qui signifie qu’il est temps pour le prochain tour de « Vont-ils-ne-veront-ils pas? » mettant en vedette deux des adolescents britanniques préférés de tous, Otis Milburn et Maeve Wiley.

Au cas où vous auriez besoin d’un rappel, Éducation sexuelle la saison 2 s’est terminée avec Otis avouant son amour à Maeve dans un message vocal qui a été supprimé par Isaac avant même que Maeve n’ait eu la chance de l’entendre. Les fans attendent patiemment de savoir si Maeve a déjà entendu ce que Otis a dit depuis plus d’un an … et la saison 3 a enfin livré la marchandise.

Au cours de 8 épisodes, Otis et Maeve partent en voyage – en tant qu’individus et amis – et le statut de leur relation à la fin de la saison pourrait ne pas être ce que certains fans s’attendaient à voir.

Alors, Otis et Maeve se retrouvent-ils ensemble à la fin de la saison ? Voici leur voyage de la saison 3 expliqué, y compris ce que cette fin de cliffhanger signifie entrer dans une saison (potentielle) 4.

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir pour Éducation sexuelle saison 3! Tu as été prévenu.

Otis et Maeve se réunissent-ils dans Éducation sexuelle saison 3?

Au début de la saison 3, on découvre qu’Otis et Maeve ne se sont pas parlé de tout l’été.

Ils recommencent à parler une fois de retour à l’école, mais les choses sont assez glaciales. Bien que, comme Maeve le dit à Aimee, ils ne se battent pas, ils ne sont tout simplement plus amis.

Au cours de la première moitié de la saison, Otis se retrouve avec Ruby et Maeve se rapproche beaucoup d’Isaac. On dirait que les deux sont sur des chemins très différents… jusqu’à ce qu’ils soient laissés pour compte par l’entraîneur lors du voyage scolaire en France dans l’épisode 5.

Après s’être rendu compte qu’ils sont bloqués dans une station-service, au milieu de la France, la nuit, dans le froid, Otis et Maeve mettent leurs problèmes de côté et en parlent.

Maeve interroge ensuite Otis sur le message vocal qu’il lui a laissé à la fin de la saison 2, lui disant qu’elle n’a jamais entendu le message et lui demande de lui dire ce qu’il a dit. Otis raconte à contrecœur, lui disant qu’il a dit qu’il était fier d’elle, que ça a toujours été elle, et qu’il l’aimait. Les deux partagent ensuite un baiser avant que l’entraîneur ne revienne les récupérer.

A l’école quelques jours plus tard, Maeve et Otis acceptent d’oublier tout ça, car Maeve est confuse et pense qu’elle a quelque chose de bien avec Isaac. Cependant, elle rompt plus tard avec lui, la laissant célibataire.

A la fin de l’épisode 7, Otis arrive chez Anna pour parler à Maeve. Deux d’entre eux finalement s’avouer leurs vrais sentiments et s’embrasser (sous la pluie !), cimentant ainsi leur relation amoureuse. Les choses sont cependant de courte durée, car Maeve décide de partir en Amérique pour participer au programme d’éducation le lendemain.

Dans la scène finale de la saison, Maeve arrive chez Otis et lui dit qu’elle part aux États-Unis pour quelques mois. Avant de partir, Maeve dit à Otis qu’ils devront voir où ils en sont tous les deux à la fois, elle est de retour, laissant la porte ouverte à leur relation à l’avenir. Maeve dit « à bientôt » à Otis et Eric avant de sauter dans un car et de quitter Moordale.

Ainsi, alors qu’Otis et Maeve ne sont pas officiellement en couple à la fin de la saison 3, ils faire se réunissent et sont tous deux ouverts à voir où vont les choses lorsque Maeve reviendra.

Si le spectacle est renouvelé, Éducation sexuelle La saison 4 verra, espérons-le, les deux se réunir, mais il reste à voir s’ils finiront ou non par finir dans une relation.

Dans une interview avec le Guardian, la créatrice de la série Laurie Nunn a parlé de la relation d’Otis et Maeve et a taquiné: « Dans les émissions de télévision, lorsque les personnes que vous voulez réunir le font réellement, c’est généralement comme si vous creusiez une sorte de bulle. J’ai toujours l’impression que c’est la chose que tu pense tu veux, mais tu ne veux pas vraiment.

Nunn a ensuite ajouté: « De plus, vous ne pouvez pas tomber amoureux de la personne de vos rêves à 17 ans. Ils devraient probablement attendre d’être plus âgés et plus sages. »

LIRE LA SUITE: Le créateur de Sex Education taquine si Otis et Maeve se réuniront un jour

