Osram lance les phares LEDriving pour la BMW Série 1

Osram a lancé des phares dotés de la technologie LEDriving pour la BMW Série 1, qui se caractérisent par une luminosité et une intensité accrues. L’offre est complétée par des clignotants LED à miroir dynamique.

Osram a lancé de nouveaux phares LEDriving pour la BMW Série 1. Toutes les LED se caractérisent par un design innovant pour compléter le look de la voiture compacte basée à Munich.

Osram LEDriving est un phare à LED complet, équipé de feux de position à LED, feux de croisement, feux de route, conduite de jour et clignotants. La société allemande propose également deux variantes: Black Edition ou Chrome Edition. Les deux sont conçus pour souligner efficacement le style individuel de la BMW Série 1.

Les LED hautes performances et durables à haute luminosité fournissent jusqu’à 200% de lumière en plus par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, tandis que la lumière blanche offre jusqu’à 100% d’intensité en plus par rapport aux phares halogènes standard.

La portée d’éclairage peut atteindre jusqu’à 200 mètres. La technologie moderne de conduction lumineuse et le matériau du diffuseur moderne assurent une distribution homogène et optique de la lumière sans pixels.

Les phares Osram LEDriving sont certifiés ECE selon ECE R6 / R7 / R10 / R48 / R87 / R112. Aucune inscription n’est requise sur les documents du véhicule.

Les phares Osram LEDriving ont été testés dans le laboratoire de simulation environnementale certifié DIN pour les influences externes extrêmes en termes d’eau, de poussière, de températures chaudes et froides, de lumière ultraviolette et de vibrations et chocs permanents et validés avec la classe de protection IP IP69K. De plus, Osram offre également une garantie de deux ans pour ce produit.

Les phares Osram LEDriving sont destinés à la BMW Série 1 F20 / F21 Pre-Facelift avec phares halogènes d’origine. Sa technologie Plug & Play assure une installation rapide des phares Osram, sans avoir besoin de modifier ou d’endommager les câbles existants.

Clignotants LEDriving

Osram propose également des clignotants Dynamic Mirror LEDriving pour les véhicules BMW. Ces feux offrent jusqu’à 200% de luminosité en plus par rapport aux exigences minimales ECE R6, assurant une meilleure visibilité et une plus grande sécurité sur la route.

Avec un contraste élevé dans l’obscurité et la lumière du jour, ils offrent une répartition uniforme de la lumière sur toute la surface du flash, grâce à une technologie de conduction de la lumière de pointe. Ils peuvent être facilement installés et fonctionner immédiatement, sans configuration ni installation supplémentaires.

Les clignotants dynamiques des rétroviseurs Osram LEDriving sont homologués pour la route (ECE R6 / R10), c’est-à-dire qu’aucune inscription n’est requise sur les documents de la voiture.

