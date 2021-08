Oserez-vous ressentir la terreur avec la programmation de Macabro 2021 ?

Écrire qu’il a 20 ans est facile, insuffisant pour préciser l’importance qu’il a eue Macabre pour lui sauvetage, conservation, diffusion et exposition de films d’horreur. Plus grand encore est le mérite lorsque ces deux décennies de croissance continue ont été ininterrompues, c’est-à-dire Même la peur de la pandémie n’a pas réussi à mettre en pause ce festival qui, année après année, ajoute de plus en plus de public accro à la terreur.







La vingtième édition se déroulera du 19 au 29 août 2021 en format hybride (streaming et présentiel), Cela est dû à l’obligation de s’adapter aux besoins actuels de santé et d’urgence. Eh bien, ils disent que le cinéma est mieux de le regarder au cinéma, mais aujourd’hui, il est également utile d’avoir peur à la maison via le téléphone portable ou l’ordinateur pour s’occuper du bug qui est toujours parmi nous.

MX Cinema House, Photography Archive Museum, Lighthouse Network et Villa Olímpica Cinema seront des lieux en face à face. Chacun d’eux disposera des protocoles établis pour l’accueil de la capacité autorisée par les autorités, en plus d’appliquer les mesures d’hygiène correspondantes.

Sur le plan numérique, le public pourra se tenir au courant de l’actualité du festival à travers Filminlatino, Procine, ULA del Valle, Cinemateca Luis Buñuel, Radio UNAM et les réseaux sociaux de Macabro. Une autre option pour vous immerger dans tout ce qui concerne la programmation est Cinéma, la page mexicaine où tout le cinéma a sa place.

Parmi les attraits de sa programmation, on peut souligner Macabre Mexico : 20 ans de cinéma d’horreur au Mexique. Des titres comme Nous sommes ce qu’il y a, Belzebuth, Feral, mes démons n’ont jamais juré la solitude et Hystérie, Entre autres, ils ornent cette section axée sur la mise en valeur de ce qui a été fait au niveau national dans les films d’horreur. Il aura la participation de certains des réalisateurs pour interagir avec le public.

Si vous faites partie de ceux intéressés à prêter attention à ce festival, le vernissage sera le jeudi 19 août à 19h00 sur les comptes YouTube et Facebook de Macabro. Par la suite, les premières projections du festival débuteront dans le Cinémathèque nationale avec la projection de le film Kyste.

La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 29 août à 19h00 via streaming et le point final sera avec l’exposition au Cinémathèque nationale d’un classique du genre horreur : Dracula de Tod Browning, un film qui fête ses 90 ans après sa première sortie en salles. Presque un siècle !

Faites savoir à la nuit que vous ne dormirez pas afin que les cauchemars n’apparaissent pas.