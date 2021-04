Oscars: pourquoi les appelons-nous ainsi?

« Et l’Oscar est pour … » est une phrase qui est devenue le prélude au statut et le triomphe maximum de tout acteur ou cinéaste, mais très peu se sont arrêtés pour réfléchir à la façon dont l’Académie a commencé à appeler ainsi à sa plus haute distinction .

Jusqu’en 1939, les Oscars étaient connus sous le nom de «Oscars du mérite», mais une série d’anecdotes liées à la presse serait chargée de construire le mythe derrière le nom familier avec lequel cela est devenu connu. Prix prestigieux.

L’histoire la plus connue de ce curieux rendez-vous remonte à l’année 1934, lorsque Margaret Herrick, directrice exécutive de l’Académie à l’époque, déclara lors de la cérémonie de remise des prix que la statuette ressemblait incroyablement à son «Oncle Oscar». Cela serait passé comme un commentaire humoristique rapidement passé inaperçu sans la plume de Sidney Skolsky.

Skolski était un chroniqueur de divertissement pour « The Daily News », qui était à l’événement ce soir-là et a décidé de l’ajouter à l’histoire publiée le 16 mars sur la couverture de l’événement. Bien qu’à partir de ce moment, les détails de l’anecdote commencent à devenir flous.

Plusieurs années plus tard, lorsque le nom «Oscar» est devenu populaire, Stolsky a noté qu’il ne l’avait pas utilisé dans son article en référence au «commentaire de Herrick». L’écrivain a affirmé que tout cela faisait partie d’une vieille blague de l’époque dans laquelle les gens utilisaient l’expression « Veux-tu une cigarette, Oscar? » Apparemment, le prix n’avait pas été à son goût et il cherchait à donner un nom plus humain à quelque chose qui n’était pas si glamour à l’époque.

Comme si l’histoire de l’article de Herrick et Stodolsky n’était pas assez imprécise, certains historiens soulignent que Walt Disney a utilisé le même surnom pour le prix lors de la cérémonie de 1934, dont il était un assistant, étant le premier à présenter le surnom de forme publique. , bien que certains membres de l’Académie la mettent déjà en œuvre.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma continue de tenir son grand événement chaque année. Il est difficile à ce stade de la culture populaire d’imaginer un monde sans «Oscars», de la nomination des nominés au moment où ils sont appelés sur scène, présente une opportunité dans laquelle les futurs cinéastes et les acteurs en herbe rêvent avec un jour atteignant cette statuette dorée.