Oscars : pourquoi CODA peut gâcher la nuit de Netflix

Le film de Sian Heder peut donner la grande surprise ce week-end, ne laissant aucune fête à la plateforme. Parce que?

© Apple TV+/NetflixOscars : pourquoi CODA peut gâcher la nuit de Netflix.

Nous sommes à quelques jours de la 94e édition du Prix ​​Oscar, qui aura lieu le dimanche 27 mars prochain au Dolby Theatre de Los Angeles. Comme lors de la préparation de la cérémonie, des spéculations commencent sur ce qui pourrait se passer dans les plus grandes catégories, et sur la base de ce qui s’est passé cette saison de récompenses, il y a de fortes chances que CODA gagner pour Meilleur film.

Le film réalisé par Sian Heder est actuellement en compétition Dune, Ne lève pas les yeux, King Richard, El Poder del Perro, Belfast, Conduis ma voiture, Pizza à la réglisse, West Side Story et L’allée des âmes perdues. Dans la liste, il y a deux longs métrages appartenant au service de streaming Netflix, qui courent après le jackpot depuis quelques années maintenant. Même s’ils étaient proches Rome et L’Irlandaisil y a un espoir que ce soit l’année, bien que CODA entretient une illusion supplémentaire.

+ CODA va-t-il ruiner les Oscars 2022 pour Netflix ?

Le film suit une famille culturellement sourde dans laquelle Ruby, la seule personne entendante, aide ses parents et son frère dans l’entreprise de pêche, mais elle a un rêve personnel et c’est d’étudier la musique, pour laquelle elle doit affronter ses proches et poursuivre ton but. Au-delà de l’argument émouvant et de l’accueil positif qu’il a eu, il s’est positionné ces derniers jours comme le meilleur candidat pour remporter la statuette de Meilleur film.

Il y a quelques semaines, la Screen Actors Guild (SAG Awards) lui a décerné la reconnaissance pour avoir le meilleur casting, qui a commencé à attirer l’attention du public. Cette semaine, la Producers Guild (PGA) lui a décerné le prix du meilleur film et la Writers Guild (WGA) lui a décerné le prix du meilleur scénario adapté. Ayant triomphé dans ces trois grands événements, Il est considéré pratiquement comme le gagnant du meilleur film aux Oscars.d’autant plus que depuis les PGA ont touché 8 des 10 derniers vainqueurs.

D’être comme ça, AppleTV+la plateforme qui a acheté le film après avoir été victorieuse au Festival de Sundance, pourrait remporter le prix que tout le monde recherche, ci-dessus Netflix. Ce n’est pas tout, puisque les prévisions assurent que CODA restera également avec les catégories Meilleur acteur dans un second rôleavec Troy Kotsur, et dans Meilleur scénario adaptéoù dans les deux nominations on trouve aussi le pouvoir du chien.

