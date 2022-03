Oscars : Nicolas Cage a répondu à l’Académie après avoir ignoré son dernier film

Prix ​​Oscar

L’acteur reconnu par l’Académie pour Quitter Las Vegas Il a réalisé l’un des meilleurs films de 2021. Cependant, ladite production n’apparaissait dans aucune catégorie de la cérémonie.

©IMDBLe film est sorti le 16 juillet dernier.

Avec Les Oscars au coin de la rue et Le pouvoir du chien comme le grand favori à donner à Netflix son premier prix du meilleur film, le débat autour des films ignorés par L’Académie. En ce sens, on peut mentionner ce qui s’est passé avec Alan Haïm et Cooper Hoffmanque malgré l’excellent travail de Pizza Réglisse n’ont pas été reconnus, ou ce qui est arrivé à Denis Villeneuve qui n’a pas été nominé pour le meilleur réalisateur pour dunes.

L’un des grands projets de 2022 a été réalisé par Nicolas Cagece qui est très loin de ses films les plus absurdes ou extravagants qu’il ait réalisés, comme dans le cas de Mandy (en dépit d’être un grand titre, on comprend pourquoi il est passé inaperçu), il a réalisé l’un des meilleurs longs métrages de l’année. cage était le protagoniste de Porcécrit et réalisé par Michel Sarnoski à ses débuts en tant que réalisateur et n’a reçu aucune nomination.

Au Porc, cage met sur la peau de Champ Rob, un chef reclus qui devient un ermite qui se consacre à récolter les truffes de la main de son précieux cochon, à la fois à cause du prix élevé de cette nourriture et à cause de la relation qu’il entretient avec l’animal. Cependant, quelqu’un décide de le kidnapper et c’est alors Rob Il doit partir à la recherche du cochon, dans un voyage où il doit démêler tout son passé.

Qu’a dit Nicolas Cage sur le manque de nominations pour Pig ?

Dans une interview avec IndieWirel’acteur gagnant du oscar pour Quitter Las Vegas a souligné que même si « d’habitude » ne fait pas campagne pour ses films, Porc est l’un des deux films de sa carrière de 43 ans qui ressemblait à « éclair de bouteille ». Pour l’artiste, cette production de Sarnoski à la hauteur de la bande qui lui a donné la statuette dans les années 90. De plus, cage assuré qu’il ne pensait pas faire campagne pour Porc être en phase avec son caractère.

« Le film est sorti en juillet et n’a pas reçu l’amour des festivals. Alors je me suis dit : ‘Donnons un peu d’attention à ce film pour que les gens puissent le découvrir parce que je pense que ça en vaut la peine.il a pointé cage. Ainsi, il a fait remarquer : « Je ne m’attendais pas à une nomination. Le film racontait déjà une histoire et c’est pour cela que nous sommes en affaires. C’est devenu comme une chanson folklorique, surtout pour tout ce que nous vivons avec les sentiments d’isolement avec la quarantaine. Je pense que le film a déjà atteint son objectif.il prétendait.

