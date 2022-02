Oscars : Kevin Smith mécontent que Spider-Man n’ait pas été nominé pour le meilleur film

oscars 2022

Le réalisateur était contrarié que Spider-Man: No Way Home n’ait pas été nominé pour le meilleur film par l’Académie. Son excellente évaluation du titre Marvel.

Spider-Man : Pas de retour à la maison C’est un succès commercial et critique, devenant l’un des grands jalons de l’histoire du genre. Parce que? Principalement parce que c’est une histoire pleine d’émotion et d’action qui montre le retour des méchants classiques de la franchise et qui est la cerise sur le gâteau pour les fans du Univers cinématographique Marvel: le SpiderVerse, la réunion à l’écran de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Tous ces condiments laissaient penser que le film pourrait avoir sa chance parmi les films nominés pour le meilleur film par l’Académie, comme cela s’est produit par le passé avec Panthère noire. Cependant, ce n’était pas le cas et de nombreuses voix se sont fait l’écho des nouvelles critiquant la décision qui Pas de retour à la maison n’ont aucune chance à cet égard. Une voix en particulier faisait beaucoup de bruit :kevin forgeron!

Kevin Smith contre L’Académie

« Vous avez 10 places, ne pourriez-vous pas en donner une au meilleur putain de film des trois dernières années ? Puis ils se demandent : ‘Pourquoi personne ne regarde le spectacle ?’. Prendre une décision populiste. Combien d’espaces ont-ils ? Mettez Spider-Man pour l’amour de Dieu. Laissez-le se balancer là-bas. Le garçon souffre toujours, montrez un peu d’amour à Peter Parker. Je ne plaisante même pas, avec tant de films qui ont été nominés pour le meilleur film. »a exprimé le cinéaste et célèbre geek sur votre podcast.

Fait amusant : une fois kevin forgeron a commencé à parler de la décision de l’Académie de ne pas nommer Spider-Man : Pas de retour à la maison en tant que meilleur film, la diffusion de son podcast a été interrompue. De retour, le réalisateur a déclaré : « Le complot est réel. J’ai parlé du fait que Spider-Man n’était pas nominé par l’Académie et que nous étions expulsés de YouTube. Mettez ces deux choses ensemble, la vérité est là-bas.avec une référence claire à Fichiers X.

Jimmy Kimmel était une autre des voix qui se sont élevées contre cette situation, déclarant que les deux Andrew Garfield Quoi Benedict Cumberbatch ont été présélectionnés dans d’autres catégories et la considération la plus dure de toutes, Spider-Man : Pas de retour à la maison est un meilleur film pour le comédien que l’entrée de Netflix, Ne lève pas les yeuxProtagonisée par Leonardo DiCaprio Oui Jennifer Lawrence.

