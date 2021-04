Oscars Awards 2021 en direct: suivez ici la minute par minute du Dolby Theatre de Los Angeles

Venu le temps! Les Oscars 2021 ont tout prêt à célébrer la 93e cérémonie de remise des prix qui met en évidence le meilleur du cinéma de l’année dernière. Cette opportunité sera différente de toutes en raison de la contingence sanitaire due à la pandémie de coronavirus, mais rien ne vous empêchera de profiter d’une nouvelle fête qui réunira le meilleur d’Hollywood. Suivez la minute par minute ici et ne manquez rien!

Le gala de l’Académie se terminera par une saison de reconnaissance traversée par la crise sanitaire. Le problème a changé les modalités de livraison, retardé les événements et était présent dans l’organisation de chaque prix. Avec beaucoup d’efforts, Ce 25 avril, la fin de l’année des récompenses sera atteinte et aucun artiste ne sera laissé non reconnu. Consultez ici la liste complète des gagnants dans chacun d’eux!

Où seront les Oscars 2021?

La cérémonie de l’Académie changera cette année son siège légendaire sur le Hollywood Walk of Fame pour déménager à Gare de Los Angeles, où les invités peuvent se rencontrer à air libre et avec la distanciation sociale. À son tour, il y aura un siège complémentaire dans le Théâtre Dolby.

Préparation de la cérémonie à la gare de Los Angeles (Getty)



Chaînes qui diffusent les Oscars Awards 2021

La transmission officielle se fera sur différents canaux, selon le pays où vous vous trouvez. Comme il est d’usage, en Amérique latine, ils peuvent être vus à travers l’écran des séries TNT et TNT, avec sa langue d’origine, en États Unis il sera vu par la chaîne abc et en L’Espagne via Movistar +.

Horaires par pays pour voir les Oscars 2021

États Unis: 20 h 00 (HE) / 17 h 00 (PT)

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua: 18h00

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur: 19H00

Chili, Bolivie, Venezuela, Porto Rico et République dominicaine: 20:00

Argentine, Uruguay, Brésil et Paraguay: 21H00

Espagne: 02:00 le lundi 26

Catégories récompensées aux Oscars Awards 2021

Meilleur film

Meilleur réalisateur

Meilleure actrice

Meilleur acteur

La meilleure actrice dans un second rôle

Meilleur acteur dans un second rôle

Meilleur scénario original

Meilleur scénario adapté

Meilleur film international

Meilleur long métrage d’animation

Meilleur documentaire

Meilleur court métrage documentaire

Conception de costumes

Meilleur maquillage et coiffure

Meilleur court métrage d’animation

Meilleur court métrage en direct

Meilleure photographie

Meilleure bande son

Meilleure chanson originale

Meilleur son

Meilleur montage

Meilleurs effets visuels

Meilleur design de production

Les candidats remporteront les principales catégories des Oscars Awards 2021

Meilleur film:

– Nomadland

Meilleur réalisateur:

– Chloé Zhao (Nomadland)

Meilleure actrice:

– Viola Davis (La mère du blues)

Meilleur acteur:

– Chadwick Boseman (La mère du blues)

Meilleur film d’animation:

– Âme

Meilleur documentaire:

– Mon professeur de poulpe

Chadwick Boseman est le principal candidat du meilleur acteur (Getty)



Présentateurs des Oscars Awards 2021

Le gala de cette année aura plusieurs présentateurs. Parmi eux seront: Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger et Zendaya.