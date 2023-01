Oscars 2023 : Will Smith pourrait-il être nominé pour son rôle dans Emancipation ?

Prix ​​Oscar

Will Smith et les Oscars font référence à un événement malheureux survenu en 2022 qui l’a conduit à être retiré de l’Académie, mais peut-il être nominé ?

© IMDbOscars 2023 : Will Smith pourrait-il être nominé pour son rôle dans Emancipation ?

De moins en moins connaître la liste complète avec tous les nominés pour le Oscars 2023 et il y a plusieurs commentaires sur qui sera reconnu par l’Académie et aura la chance de concourir pour la statuette le 12 mars. L’une des catégories les plus importantes est celle du meilleur acteur, remportée par Will-Smith l’année dernière après avoir joué dans un moment inoubliable avec Chris Rock. Pouvez-vous être à nouveau nominé pour émancipation?

La nuit du 27 mars 2022 n’en était pas une de plus pour Hollywood, puisque lors de la 94e cérémonie des Oscars les yeux étaient rivés sur un seul événement. Lorsque Chris Rock est monté sur scène pour présenter une liste restreinte, a commencé un monologue qui comprenait une blague à l’égard Jada Pinkett-Smith en allusion à son alopécie. Cela a conduit à son mari, Seras’est approché et a frappé le comédien, étourdissant tout le monde dans le Dolby Theater.

+Est-ce que Will Smith peut être nominé pour les Oscars 2023 ?

Après avoir giflé Chris Rock devant tout le monde et que la vidéo du moment est devenue virale sur les réseaux sociaux, une danse de rumeurs s’est enclenchée sur ce que l’Académie pourrait faire pour le sanctionner. De l’organisation, ils ont confirmé que Pendant une période de 10 ans, Will Smith n’est pas autorisé à assister aux événements de l’Académie en personne ou virtuellement, en raison de ses actions. Cependant, il n’a pas été précisé s’il pourrait être nommé.

Pour cette raison on pense que rien n’empêcherait l’acteur d’être nominé lors de la prochaine édition des Oscars. Courant 2022, Forgeron a été remarqué pour son rôle dans émancipationun projet qui avait déjà été tourné au moment de ce qui s’est passé avec Chris Rock et il n’a pas été viré, comme c’était le cas pour d’autres productions. Le film est visible sur la plateforme AppleTV+.

« Inspiré par l’histoire vraie et émouvante d’un homme prêt à tout pour sa famille et pour la liberté. Lorsque Peter, un esclave, risque sa vie pour s’échapper et retourner auprès de sa famille, il se lance dans un périlleux voyage d’amour et de résilience. « dit le synopsis de émancipation. Au-delà de cela, on pense qu’il n’a aucune chance d’être nominé aux 95e Oscars, puisqu’il n’a participé à aucune autre remise de prix cette saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?