Oscars 2023 : sur quelle plateforme de streaming peut-on les voir ?

PRIX DES OSCARS 2023

Les Oscars 2023 sont plus proches que jamais et il a déjà été confirmé qu’ils peuvent également être vus en streaming. Sachez sur quelle plateforme.

©GettyOscars 2023

Après tant d’attente et à quel point ils ont été controversés l’année dernière,les Oscars 2023 sont plus proches que jamais. La cérémonie de remise des prix la plus importante du monde du cinéma aura lieu le 12 mars à l’emblématique Dolby Theatre de Los Angeles. Là, les meilleurs films de l’année dernière seront annoncés.

Aussi, cette fois, les Oscars 2023 modifieront leurs mesures de sécurité pour ne pas répéter le scandale de Will-Smith lors de la cérémonie de 2022. Mais, comme si cela ne suffisait pas, le gala atteint également le streaming. Eh bien, il a déjà été confirmé que En plus d’être vu sur la TNT comme chaque année, il sera aussi diffusé sur une plateforme.

Sur quelle plateforme pouvez-vous voir les Oscars 2023 ?

La plateforme de streaming qui a été choisie pour diffuser les Oscars 2023 est HBO Max. Grâce à leur compte Instagram officiel, ils ont confirmé qu’avec TNT, ils seront chargés de montrer du tapis rouge à toute la cérémonie. De plus, dans la publication, ils ont confirmé les horaires qui commenceront.

Au Mexique, il commencera à être apprécié à partir de cinq heures de l’après-midi, aux Pays-Bas et en Colombie à 18 heures, tandis que le Venezuela commencera sa transmission à sept heures de l’après-midi. Ensuite, comme pour l’Argentine et le Chili, ce sera à partir de 20h00. Ceci, bien sûr, sans compter le tapis rouge.

En d’autres termes, pour ce 2023, l’Académie a changé certaines règles et l’une d’elles est que l’ensemble du public peut avoir accès à la cérémonie par différents moyens. Cependant, il convient de noter qu’après la faible note de ces dernières années, cela pourrait être une stratégie pour augmenter le pic d’audience.

