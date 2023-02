Oscars 2023 : qu’y a-t-il dans les sacs-cadeaux que les nominés reçoivent ?

Oscars 2023

Une tradition des Oscars est de récompenser préalablement chacun de vos invités, mais pas avec une statuette, mais plutôt avec un sac contenant des cadeaux. De quoi s’agit-il?

©GettyOscars 2023 : qu’y a-t-il dans les sacs-cadeaux que les nominés reçoivent ?

Les Oscars 2023 Ils se rapprochent et nous avons déjà tous les nominés annoncés depuis quelques semaines. Alors que la date approche lentement, le public commence à découvrir certains détails qui sont déjà une coutume dans la cérémonie, comme une action que l’Académie des arts et des sciences du cinéma fait habituellement envers ses ternados : Ils reçoivent des sacs-cadeaux!

C’est l’une des coutumes que l’Académie d’Hollywood a prise depuis plus de 20 ans et de nombreuses célébrités considèrent qu’il s’agit de la principale récompense de la soirée, au-delà des statuettes qui s’adressent aux gagnants. Pendant longtemps, ce paquet cadeau a été un mystère sur Internet, mais nous avons déjà tous les détails nécessaires.

+Qu’y a-t-il dans les sacs-cadeaux que reçoivent les nominés aux Oscars ?

Comme nous l’évoquions, ce sac de cadeaux a suscité de multiples commentaires sur les réseaux sociaux, mais il existe une réponse concrète. Son contenu peut varier, mais généralement les nominés aux Oscars peuvent trouver un kit d’expériences de luxe dans les soins de beauté, les chirurgies esthétiques, les invitations au restaurant ou les vêtements de grands créateurs, entre autres.

Bien qu’elle fasse partie de l’Académie, la responsabilité de livrer ces cadeaux intéressants aux célébrités incombe à la société de marketing Distinctive Asset. On estime que pour chacun des sacs, ils dépensent plus de 100 000 dollars. Aussi, il est possible que plus la catégorie est importante, plus le cadeau sera d’un niveau supérieur au reste.

Cela signifie que des personnalités telles que Steven Spielberg, Martin McDonagh, Austin Butler, Brendan Fraser, Cate Blanchett, Ana de Armas, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan et Jamie Lee Curtis, entre autres, ne rentreront pas chez elles les mains vides au cas où elles perdraient. sa nomination. Les Oscars 2023 aura lieu le 12 mars, toujours au Dolby Theatre de Los Angeles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?