Oscars 2023 : qui est le favori du meilleur acteur ?

in

Oscars 2023

Le 12 mars, l’Académie organisera une nouvelle remise des récompenses les plus importantes pour l’industrie cinématographique.

©GettyL’Oscar convoité par les acteurs.

Il en reste de moins en moins pour une nouvelle livraison de Les Oscars. La 95e édition des prix les plus importants de l’industrie de cinéma Elle aura lieu le 12 mars. Cette semaine, L’Académie Il a publié la liste avec tous les candidats qui seront un élément fondamental de la célébration.

Avec cinq artistes en lice pour remporter la statuette, la shortlist du meilleur acteur à la 95e édition de Les Oscars Ce sera l’une des catégories les plus importantes de la nuit. Là, des chiffres tels que Brendan Fraser (La baleine), Bill Nighy (Le salon), Colin Farrell (Les Banshees d’Inisherin), Paul Mescal (après-soleil) et Austin Butler (Elvis).

De tous, il y en a deux qui se positionnent comme les favoris et qui ont remporté plusieurs des précédentes cérémonies de remise des prix, comme les globes dorés Soit les prix du choix de la critique. On parle de Brendan Fraser et Colin Farrell, qui sont clairement les favoris de la soirée. Il est à noter que pour tous les deux, il s’agissait de leur première nomination.

La dispute pour savoir qui remportera le prix est très égale : alors que Colin Farrell gagné un Golden Globe et il a pris tous les éloges pour ce qu’il a fait dans Les Banshees d’Inisherinun brendan fraser ils l’ont applaudi pendant environ 6 minutes le Festival International du Film de Cannes et ils lui ont donné le prix les prix du choix de la critique. La balance penchera probablement le 26 février, lorsque le les récompenses sag; là, le vainqueur pourrait prendre un avantage très important pour les oscars.

+Quand sortiront The Whale et The Banshees of Inisherin ?

Les deux films mettant en vedette les principaux candidats à la oscar du meilleur acteur n’a pas encore atteint les salles d’Amérique latine. Le premier à le faire sera Les Banshees d’Inisherinjeudi prochain. La baleineDe son côté, il sortira le 9 février au Mexique et le 9 mars en Argentine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?