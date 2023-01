Oscars 2023 : quels acteurs annoncent les nominés de cette année

Prix ​​Oscar

Les nominations seront annoncées le mardi 24 janvier.

© @aw et @rizahmed InstagramUn acteur et une actrice seront chargés de présenter les nominations

La 95 édition du Prix ​​Oscar Il aura lieu cette année, mais avant le grand gala, il y a un autre événement qui attire l’attention des fans et met les actrices et acteurs en haleine : le jour où les nominés sont annoncés et jusqu’à présent en 2023, on sait déjà qui seront les acteurs chargés d’annoncer ceux qui concourront pour un Oscar.

L’annonce des nominations se fait généralement un mois avant le gala, bien qu’à cette occasion Ce sera ce mardi 24 janvier à 17h00 (heure de Los Angeles) que l’on connaîtra les élus par des membres de l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

Cette année, les personnes chargées d’annoncer la liste des nominés pour les Oscars 2023 sont l’actrice et l’acteur allison williams Oui Riz Ahmedqui aura l’honneur de lire les nominations.

+Qui sont Allison Williams et Riz Ahmed ?

Allison est une actrice originaire du Connecticut, connue pour ses rôles dans des projets comme Les filles (2012-2017), Sortez (2017) et plus récemment m3gan (2022). Riz Ahmed (oscarisé) est originaire de Wembley, au Royaume-Uni et a été impliqué dans des projets tels que son de métal (2019), La nuit de (2016), Scoop mortel (2014) et venin (2018).

+Comment voir les nominations aux Oscars 2023 ?

Selon les informations partagées par l’Académie, la liste restreinte sera dévoilée en direct sur oscar.com et oscars.orgbien que la transmission puisse également être suivie à travers les comptes officiels de Twitter, Youtube Oui Facebook des Oscars.

La remise des prix aura lieu le dimanche 12 mars 2023 prochain du Dolby Theatre, à Los Angeles, Californie, avec le comédien Jimmy Kimmel en tant qu’hôte principal des gagnants.

