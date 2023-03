Oscars 2023 : Quelle est la plateforme de streaming qui a le plus de nominations ?

Oscars 2023

C’est la plateforme de streaming qui a les projets les plus nominés aux Oscars 2023.

©IMDBLes Banshees d’Inisherin ont 9 nominations

Netflix nous a habitués (et nous sommes habitués) à être la plateforme avec le plus de nominations aux Oscars, cependant, nous vous dirons si cela est maintenu en 2023 ou qui est la plateforme avec le plus de nominations cette année.

Et c’est que En 2021, Netflix avait un record de 36 nominations parmi tous ses films.suivi par en 2022 avec un total de 27 nominations mais cette fois la situation est un peu différente et, pour ne pas faire attendre plus longtemps, nous anticipons que Ils ont détrôné Netflix et il existe une autre plateforme de streaming qui l’a surpassée.

+ Quelle est la plateforme de streaming avec le plus de nominations aux Oscars 2023 ?

Bien qu’il reste à voir combien de prix chaque plateforme remporte, cette année, celui qui a le plus de nominations est Disney, avec un total de 22 nominationstandis que Netflix a ajouté 16.

Dans Disney +, nous comptons les films de tous les studios appartenant à la société de divertissement : Banshees à Inisherinavec 9 nominations ; Panthère noire : Wakanda pour toujoursavec 5 nominations ; Avatar : le sens de l’eauavec 4 nominations ; Grille, L’empire de la lumière, la pupille et feu d’amouravec une nomination chacun.

Netflix a pour sa part récolté 9 nominations avec Pas de nouvelles au front; et 7 avec une nomination respectivement en Blond, Poignards dans le dos, le mystère de Glass Onion, Bardo, fausse chronique de quelques vérités, L’effet Martha Mitchell, Les chuchoteurs d’éléphants, La bête de la mer et pinocchio.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?