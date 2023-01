Oscars 2023 : quand est sorti le livre All Quiet on the Front

in

Oscars 2023

Le film produit par Netflix a surpris par le grand nombre de nominations qu’il a reçues de l’Académie.

© IMDbPas de nouvelles au front.

Les candidatures de L’Académie pour les oscars 2023 Ils sont venus avec quelques surprises. Parmi eux, celui de À l’Ouest, rien de nouveauqui participera à un total de neuf présélections, dont Meilleur film et Meilleur film international, où il semble être clairement le favori.

Comme on le sait, ce n’est pas la première fois que Pas de nouvelles au front Elle atteint le cinéma, puisqu’il y a eu deux autres adaptations de cette histoire. Le premier est un classique et créé en 1930, et le suivant date de 1979. Tous, comme celui qui Netflix mis en ligne dans son catalogue en 2022, sont basés sur un livre célèbre écrit par Erich Maria Remarque.

Quand le livre a-t-il été officiellement publié ? Erich Maria Remarque? Il est d’abord sorti par un journal allemand appelé Vossische Zeitungentre novembre et décembre 1928. Plus tard, il fut converti en livre en janvier de l’année suivante et dès lors sa figure de classique de la littérature ne cessa de croître.

Pas de nouvelles au front C’est une histoire qui aborde avec une certaine critique le conflit de guerre le plus important du début du XXe siècle : la Première Guerre mondiale. Vous pourrez y lire l’histoire d’un jeune homme qui décide de s’enrôler dans l’armée et découvre bientôt toutes les atrocités vécues lors d’un combat de cette ampleur.

+Ce qu’Oscar peut être assuré Pas de nouvelles sur le front

Jusqu’à présent, tout indique que Pas de nouvelles au front prendra l’Oscar du meilleur film international. Cela va sans dire après avoir été nominé dans la catégorie principale. Il est également probable qu’il prendra la statuette du meilleur son. Le reste? Le scénario adapté semble être la troisième et dernière catégorie dans laquelle il pourrait réussir.

